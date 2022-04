പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റി, പകുതിയിലധികം ചോദ്യങ്ങളും 3 പാഠഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്; പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രി വലച്ചു

കോഴിക്കോട് ∙ പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ വിദ്യാർഥികളെ മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കിയെന്നു പരാതി. 16 പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 പാഠങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പകുതിയിലധികം ചോദ്യങ്ങളും വന്നത്. അവസാന ചോദ്യമാകട്ടെ സിലബസിനു പുറത്തുനിന്നായിരുന്നു.

പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്നു മാത്രം ചോദ്യം വരുമെന്ന ഉറപ്പിൽ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ആ പാഠഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, നോൺഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നു പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ 16 പാഠങ്ങൾ 2 മാസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുതീർത്തു. ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കുമെന്നായിരുന്നു അധ്യാപകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

