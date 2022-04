എക്സൈസ് ഓഫിസർ മെയിൻ പരീക്ഷ; 3 ചോദ്യം ഒഴിവാക്കി; 3 ഉത്തരം തിരുത്തി

എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ ഫെബ്രുവരി 26നു നടത്തിയ മെയിൻ പരീക്ഷയിലെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ പിഎസ്‌സി ഒഴിവാക്കി. ചോദ്യ കോഡ് എ പ്രകാരം 8, 10, 69 ചോദ്യങ്ങളാണ് അന്തിമ ഉത്തരസൂചികയിൽ ഒഴിവാക്കിയത്. 3 ചോദ്യത്തിനു പ്രാഥമിക ഉത്തരസൂചികയിൽ നൽകിയ ഉത്തരം തിരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 1, 11, 40 എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് തിരുത്തിയത്.

3 ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതോടെ പരീക്ഷയിലെ ആകെ മാർക്ക് 100ൽ നിന്ന് 97 ആയി.

∙ചോദ്യം 1: താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം?: ഡി ഓപ്ഷനായ മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം (I, ii, iii) എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ഉത്തരസൂചികയിൽ ശരിയുത്തരമായി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമ ഉത്തരസൂചികയിൽ ഇത് എ ഓപ്ഷനായ (I)ഉം (ii)ഉം മാത്രം എന്നു തിരുത്തി.

∙ചോദ്യം 11: ആഗ്‌നേയശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം?: എ ഓപ്ഷനായ മാർബിൾ എന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ബസാൾട്ട് എന്നു തിരുത്തി.

∙ചോദ്യം 40: പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന് ഉദാഹരണം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?: എ ഓപ്ഷൻ ജാവലിന്റെ സഞ്ചാരം എന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ Aയും Bയും Cയും ശരിയാണ് എന്നു തിരുത്തി.

ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ

8. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗോഡ്‌വിൻ ആസ്റ്റിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവതനിര?

എ. ഹിമാലയം

ബി. പശ്ചിമഘട്ടം

സി. ഹിന്ദുകുഷ്

ഡി. കാരക്കോറം

10. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ പാളികളിൽ ഏതാണ് ‘നിഫെ’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?

എ. ആന്തര അകകാമ്പ്

ബി. ഭൂവൽക്കം

സി. ബഹിരാവരണം

ഡി. ബാഹ്യഅകകാമ്പ്

69. -- means 'to examine one's on thoughts and feelings'.

A. Recollection

B. Inrospection

C. Speculation

D. Recounting

