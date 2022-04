സിബിഎസ്ഇ 10, 12 പരീക്ഷ: പരാതികൾ 20 വരെ നൽകാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളുടെ ടേം 1 പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള സമയം 20 വരെ നീട്ടി. മാർച്ച് 12നു പുറത്തുവിട്ട 10–ാം ക്ല‌ാസ് പരീക്ഷയുടെ പരാതികൾ മാർച്ച് 26 വരെയും 19നു പുറത്തെത്തിയ 12–ാം ക്ലാസ് ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ മാർച്ച് 31 വരെയും നൽകാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. പല കുട്ടികൾക്കും പരാ‌തികൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നതോടെയാണു സമയം നീട്ടിയത്.

∙ പരീക്ഷാ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ വിദ്യാർഥികൾ ആ‌ദ്യം സ്കൂൾ അധികൃതർക്കു കൈമാറണം.

∙ സ്കൂൾ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. സ്കൂൾതലത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം കുട്ടിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

∙ സിബിഎസ്ഇയുടെ പരാതി പോർട്ടലിൽ മുൻപു വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഇനിയും അവസരമുണ്ട്.

∙ സിബിഎസ്ഇ മേഖലാ ഓഫിസറെ ഇ–മെയിൽ വഴി അറിയിച്ച പരാതികളും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സമർ‌പ്പിക്കണം.

∙ ഇ–മെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ സ്വീ‌കരിക്കില്ലെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.

Content Summary : CBSE Extended the Last Date For Term 1 Result Revaluation 2022 to 20 April