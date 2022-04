ചോദ്യങ്ങൾ മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ അതേ പാറ്റേണിൽ, എ പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിട്ടവർക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിർണായകം

കോവിഡ് കാരണം ഏറെ വൈകി നവംബറിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സമ്മർദം ഇംഗ്ല‌ിഷ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, കണക്ക് അധ്യാപകർക്കായിരുന്നു. 80 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു മുന്നിൽ. അതിലെ ആദ്യ പരീക്ഷയായ ഇംഗ്ലിഷ് അത്ര പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ കടന്നുപോയി.

5 പാർട്ടുകളിലായി മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യ പാറ്റേൺ വന്നതു കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി. ആദ്യ 4 പാർട്ടുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്നും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്നും ചോദിച്ചു. അഞ്ചാമത്തേതും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളതുമായ പാർട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്നു മാത്രം ആയിരുന്നത് ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്കു സഹായകമായി.

രഞ്ജുമോൾ ജോസഫ്

ഒന്നാം പാർട്ടിലെ ആദ്യ 6 ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പാസേജിൽ നോക്കി കണ്ടെത്താവുന്നവ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ളവ പലരെയും കുഴക്കി. രണ്ടാം പാർട്ടിലെ 2 മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ (12 –15, 16 –18 ) പഠനത്തിൽ അൽപം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കു പ്രയാസമായി. എ പ്ലസ് ലക്ഷ്യമിട്ടവർക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിർണായകം ആയിരിക്കും.

മൂന്നാം പാർട്ടിലെ phrasal verbs, editing, fill in the blanks, phrase structure എന്നിവ അത്ര പ്രയാസമായില്ലെങ്കിലും conversation completion ചിലർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായി. പാർട്ട് നാലിലെ profile, notice, appreciation മുതലായവ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആയതിനാൽ തയാറെടുത്തു വന്നവർക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാകും.

Content Summary : SSLC English Exam was not much difficult