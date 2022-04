ഓട്ടിസത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്സുമായി ‘കേഡർ’

ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയ വോക്കത്തണിൽ പങ്കെടുത്തവർ കയ്യിലേന്തിയിരുന്ന പ്ലക്കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിരുന്നു- Autism makes me different, but not less.



തിരുവനന്തപുരം ‘കേഡറി’ലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു അവർ. 'കേഡർ' എന്നാൽ സെന്റർ ഫോർ ഓട്ടിസം ആൻഡ് അദർ ഡിസെബിലിറ്റീസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിസർച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ (CADRRE). രണ്ടു വയസ്സു മുതലുള്ള ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്കു 'കേഡറി'ന്റെ പഠനകേന്ദ്രം നേരത്തേയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യമുയർന്നപ്പോഴാണ് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് (നിഷ്) സ്ഥാപക ഡയറക്ടറും ‘കേഡർ’ ഡയറക്ടറുമായ ജി. വിജയരാഘവൻ അവർക്കായി കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്സ് കൂടി തുടങ്ങിയത്.

പരിശീലനം മൂന്നു ഘട്ടം

കോഴ്സിൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായാണു പരിശീലനമെന്നു വിജയരാഘവൻ പറയുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാന ജീവിതപരിശീലനമാണ്- മറ്റുള്ളവരുമായി സുഗമമായി ഇടപെടുക, ബസിലും ഓട്ടോയിലും ഒറ്റയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യുക, എടിഎമ്മിൽനിന്നു പണമെടുക്കുക, കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നിങ്ങനെ. ആശയവിനിമയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകും. ഓഫിസ് പെരുമാറ്റ രീതികളും ഉപചാരങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കഴിവിന് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിശീലിപ്പിക്കും. ഒപ്പം സർഗാത്മക കഴിവുകളുള്ളവരെ അവ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വന്തമായി സ്ഥാപനം നോക്കിനടത്താനും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനും പരിശീലനം നൽകും. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെയുള്ള അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പാണ്.

വളർത്താം സ്വന്തം ശേഷികൾ

സ്വന്തം മികവു കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവും സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവുമാണ് ഒന്നേകാൽ വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. പല ജില്ലകളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്ന എട്ടുപേരാണ് ആദ്യ ബാച്ചിലുള്ളത്. ആദ്യം പരസ്പരം ഇടപഴകാൻ പോലും മടിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ചായയും കാപ്പിയും ഓംലറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം തുടരുന്നതിനിടെ തന്നെ 100 പേരുമായി രണ്ടാമതൊരു ബാച്ച് കൂടി തുടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് ‘കേഡർ’.

പ്ലസ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയ 18-26 പ്രായക്കാർക്കാണ് പ്രവേശനം.

ഇമെയിൽ: info@cadrre.org

ഫോൺ: 9207450001

