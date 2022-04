ആരോഗ്യ സർവകലാശാലാ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സ്പോർട്സും ഗെയിംസും ഉൾപ്പെടുത്താൻ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലും ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ആരംഭിക്കണം.

‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്’ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കോളജുകളിൽ സ്പോർട്സ്, ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനും നിർദേശമുണ്ട്.

