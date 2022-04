കോപ്പിയടി പിടിച്ചാലും ഇറക്കിവിടരുത്, പുതിയ പേപ്പർ നൽകി പരീക്ഷ തുടരണം

പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കോപ്പിയടി പിടിച്ചാൽപോലും വിദ്യാർഥികളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കരുത്. ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടരുത്. ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസ് തിരികെ വാങ്ങുകയും പുതിയ പേപ്പർ നൽകി പരീക്ഷ തുടരുകയും വേണം. അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ അന്നത്തെ പരീക്ഷ മാത്രം റദ്ദാക്കാം.

പാലായിൽ കോപ്പിയടി പിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരീക്ഷാ ഹാളിൽനിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിർദേശമെന്നു ഡോ. സി.ടി.അരവിന്ദ കുമാർ പറഞ്ഞു.

Content Summary : How to deal with malpractice in Exam Hall