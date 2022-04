ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഗസ്റ്റ് 28ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐഐടി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 28നു നടക്കും. പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഐഐടി ബോംബെയാണു പുതുക്കിയ തീയതി പ്ര‌‌ഖ്യാപിച്ചത്. ജൂലൈ 3നു നടത്തുമെന്നാണ് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എ‌ന്നാൽ, ജെഇഇ മെയിൻ തീയതി പുനഃക്രമീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ്ഡിന്റെ തീയതിയും മാറ്റിയത്.

റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ 11 വരെയാണ്. 12 വരെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 11നു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഐഐടികളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷയ്ക്കു സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 12നു വൈകിട്ട് 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 14നാണ്. 17നു ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

