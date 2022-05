ആ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞു, പ്ലസ്ടു മൂല്യനിർണ്ണയം പുനരാരംഭിക്കും; പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രിക്ക് പുതിയ ഉത്തരസൂചിക

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് പുതിയ ഉത്തരസൂചിക തയാറാക്കി. ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരുടെ മൂല്യനിർണയ ബഹിഷ്കരണത്തെത്തുടർന്നു സർക്കാർ നിയോഗിച്ച 3 കോളജ് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 15 അംഗ അധ്യാപകസമിതിയാണ് പരിഷ്കരിച്ച സൂചികയ്ക്കു രൂപം നൽകിയത്. ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ സൂചിക അനുസരിച്ച് ഇന്നു മൂല്യനിർണയം പുനരാരംഭിക്കും. ഇതിനകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഉത്തരക്കടലാസുകളും വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തും. ഇതിനായുള്ള മാർഗനിർദേശം നൽകുമെന്നും മൂല്യനിർണയ ക്യാംപുകളിൽ ഇന്നു രാവിലത്തെ സെഷൻ പുതിയ ഉത്തരസൂചിക പരിചയപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പരീക്ഷാ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

28നു മൂല്യനിർണയം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരസൂചിക അട്ടിമറിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം അധ്യാപകരും മൂല്യനിർണയ ക്യാംപ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അധ്യാപകസമിതി തയാറാക്കിയ സൂചിക ഒഴിവാക്കി ചോദ്യകർത്താവ് നൽകിയ സൂചിക മൂല്യനിർണയത്തിനു നൽകിയതിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അധ്യാപകസമിതി തയാറാക്കിയ ഉത്തരസൂചിക കുട്ടികൾക്ക് അനർഹമായി മാർക്ക് നൽകുന്നതായതിനാൽ ഒഴിവാക്കി എന്നായിരുന്നു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. സമിതിയിലെ 12 അധ്യാപകർക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസും നൽകി.

എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താവ് നൽകിയ ഉത്തരസൂചികയിൽ അപാകതകൾ‌ ഉണ്ടെന്നും അതുപയോഗിച്ചാൽ വലിയ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ തോൽക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അധ്യാപകരുടെ പരാതി. ഇതു ശരിയല്ലെന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വാദിച്ചെങ്കിലും പുതിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഉത്തരസൂചിക പരിഷ്കരിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ആ വാദത്തിന്റെ മുന കൂടിയാണ് ഒടിഞ്ഞത്. ആവശ്യപ്പെട്ട 90% കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതായി അധ്യാപകർ അറിയിച്ചു.

ബഹിഷ്കരണം അന്വേഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയം ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകർ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തി.

‘‘ഇരട്ട മൂല്യനിർണയമായതിനാൽ അർഹതപ്പെട്ട അര മാർക്ക് പോലും വിദ്യാർഥികൾക്കു നഷ്ടമാകില്ല. കെമിസ്ട്രി വിഷയത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതു പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ചോദ്യകർത്താവ് നൽകിയ ഉത്തരസൂചിക 26നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും മൂല്യനിർണയം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ഒരു പരാതിയും ആരും നൽകിയില്ല’’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‍

പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ വീഴ്ച മറയ്ക്കാൻ, തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അധ്യാപകരെ അധിക്ഷേപിച്ച മന്ത്രിയുടെ നടപടി ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് അധ്യാപക സംഘടനാ കൂട്ടായ്മയായ എഫ്എച്ച്എസ്ടിഎ ചെയർമാൻ ആർ.അരുൺ കുമാറും കൺവീനർ അനിൽ എം.ജോർജും പറഞ്ഞു. അധ്യാപകർ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രിയുടെ വാസ്തവവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾക്കു പിന്നിൽ സ്വകാര്യ ലോബിക്കു വേണ്ടി ചരടുവലിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും എഎച്ച് എസ്ടിഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.മനോജും കെഎച്ച്എസ്ടിയു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.അബ്ദുൽ ജലീലും ആരോപിച്ചു.

