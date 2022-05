ന്യൂഡൽഹി ∙ എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകളുടെ വൈവ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നടത്തുന്നതു പരി‌‌ഗണിക്കണമെന്നു യുജിസി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകി. സ്കൈപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ സാങ്കേ‌തിക വിദ്യ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കും കോളജ് മേധാവികൾക്കും അയച്ച ക‌ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈവ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് രീതിയിലാണു നട‌ത്തുന്നതെങ്കിൽ റിസർച് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വകുപ്പിലെ അധ്യാപകർ, ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ, വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്കു പ‌ങ്കെടുക്കാമെന്നുറപ്പാക്കണം. അഭിമുഖം പൂ‌ർണമായി റിക്കോർഡ് ചെയ്യണം.

നേരത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വൈവ പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ നടത്താൻ 2020 ഏപ്രിലിൽ യുജിസി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണു വീണ്ടും സമാന നി‌‌‌ർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Content Summary : UGC asks universities to conduct online viva-voce for MPhil and PhD