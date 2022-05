എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി തീസിസ് സമർപ്പണം: 6 മാസംകൂടി സമയം അനുവദിക്കാൻ യുജിസി അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മൂലം പഠിക്കാൻ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടതു കണക്കിലെടുത്ത് എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥികളുടെ തീസിസ് സമർപ്പണത്തിന് ജൂൺ 30നുശേഷം 6 മാസം കൂടി സമയം അനുവദിക്കാൻ അതതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യുജിസി അനുമതി നൽകി.

എന്നാൽ ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും പഠനകാര്യം റിസർച് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെയും വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയും സൂപ്പർവൈസറുടെയും ശുപാർശയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് അർഹരായവർക്കു മാത്രമാകും കൂടുതൽ സമയം നൽകുക.

Content Summary : UGC allows another six months extension for M Phil or PhD thesis submission