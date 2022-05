സിവിൽ സർവീസ് 2021: ആദ്യ മൂന്ന് റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കി വനിതകൾ

ന്യൂഡൽഹി / തിരുവനന്തപുരം ∙ സിവിൽ സർവീസ് 2021 പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ 3 റാ‌ങ്കും വനിതകൾക്ക്. ഡൽഹി സ്വ‌ദേശി ശ്രുതി ശർമ ഒന്നാമതെത്തി. അങ്കിത അഗർവാൾ, ഗാമിനി സിംഗ‌്ല എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടി. 4–ാം റാങ്ക് നേടിയ ഐശ്വര്യ വർമയാണ് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒന്നാമത്.

ഡൽഹി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജിൽ നിന്നു ബിഎ ഹിസ്റ്ററി ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയ ശ്രുതി ശർമ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണു സിവിൽ സർവീസ് വിജയിച്ചത്. 21–ാം റാങ്ക് നേടിയ ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി ദിലീപ് കെ.കൈനിക്കര മലയാളികളിൽ ഒന്നാമതെത്തി. കണ്ണൂർ പാടിയോട്ടുചാൽ സ്വദേശി ഒ.വി.ആൽഫ്രഡ് (റാങ്ക് 57), തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി അഖിൽ വി. മേനോൻ (റാങ്ക് 66), തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പി.ബി.കിരൺ എന്നിവരും ആദ്യ 100ൽ ഇടം പിടിച്ചു.

685 പേരെയാണ് ഇക്കുറി യുപി‌എസ്‌സി നിയമനത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 244 പേർ. ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 203 പേരും സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 73 പേരും. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ 63 പേർ ഉൾപ്പെടെ 126 പേരുടെ റിസർവ് പ‌ട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Content Summary : Meet The Top 3 Rank Holders Of UPSC Civil Services Exam, All Are Girls