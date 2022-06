കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘നാസ്’ പറയുന്നു, കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമില്ല; എന്താണു സത്യം?

രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ദേശീയ പഠന നിലവാര സർവേയായ നാഷനൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ (നാസ്) റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. സർവേ പ്രകാരം കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പിന്നിലാണ്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? യഥാർഥത്തിൽ കേരളം പിന്നിലാണോ? എന്താണു സർവേയിൽ സംഭവിച്ചത്? സർവേ ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് നാസ്. മൂന്നാം ക്ലാസിലൊഴികെ, അഞ്ച്, എട്ട്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഒട്ടു മിക്ക വിഷയങ്ങളിലും ദേശീയ ശരാശരിയിലും താഴെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രകടനം എന്നാണ് സർവേയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഭകളെ സംഭാവന ചെയ്ത കേരളത്തിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര നിലവാരം താഴേക്കു പോകുന്നതിന്റെ അപായസൂചനകൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരം ദേശീയ ശരാശരിയിലും ഏറെ പിന്നിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ കണക്കുകളും നാസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വായിക്കാം. പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠനനിലവാരത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരിക്കും മുകളിലേക്ക് കുതിയ്ക്കുമ്പോൾ കേരളം മുന്നോട്ടു പോകാനാവാതെ കിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളും പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം നാസിനെ വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ദേശീയ സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. മാത്രവുമല്ല, കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയെന്നം കേരളത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചു എന്നാണ് മറുവാദം. എന്നാൽ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നില്ലേയെന്ന മറുചോദ്യവുമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ അക്കാദമിക നിലവാരം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും മാതൃകയായിരുന്ന ഒന്നാണ്. കേരള വികസന മാതൃകയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം. അതിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നതിന്റെ സൂചകമായി നാസ് പഠനഫലങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ?

∙ എന്താണ്, എന്തിനാണ് നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ?

ഇന്ത്യയെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സിലബസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനനിലവാരം മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദേശീയ പഠനനിലവാര സർവേയാണ് നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറെ വൈവിധ്യങ്ങളും, വ്യത്യസ്ത സിലബസുകളും പഠനബോർഡുകളുമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അക്കാദമിക നിലവാരത്തിന്റെ ദേശീയ ഏകകമായി പരിഗണിക്കുന്നത് നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേയുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ദിവസം, ഒരേസമയമാണ് വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നാസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

എൻസിഇആർടി തയാറാക്കിയ ദേശീയ സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നത്. ദേശീയതലത്തിലെയും, സംസ്ഥാന-ജില്ലാ തലങ്ങളിലെയും, ഭിന്ന വിഷയമേഖലകളിലെയും പഠനനിലവാരം തിരിച്ചറിയാൻ നാസ് സർവേയാണ് സഹായകമാവുന്നത്. രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നയരൂപീകരണത്തിനും ഗുണനിലവാര വിലയിരുത്തലിനും പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കും പഠന നിലവാരമുയർത്തുന്നതിനുള്ള പുതു പദ്ധതികൾക്കും പ്രചോദകമായി മാറുന്നത് നാസ് പഠനമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ദേശീയ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ നാസ് പഠനഫലത്തെ ഏറെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സമീപിക്കാറുണ്ട്.

∙ എങ്ങനെയായിരുന്നു സർവേ 2021?

2017ലാണ് അവസാന നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ നടന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം 2020-ൽ നാസ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ നടന്നില്ല. 2021 നവംബർ മാസം 12 ാം തീയതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന സർവേയ്ക്ക് ആധാരമായ പരീക്ഷകൾ നടന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 733 ജില്ലകളിലെ 123729 സ്കൂളുകളാണ് നാസ് -2021 ന്റെ ഭാഗമായത്. 3, 5, 8, 10 ക്ലാസുകളിലെ പഠനനിലവാരമാണ് നാസ് - 2021 പരിഗണിച്ചത്. മൂന്നാം ക്ലാസിലും അഞ്ചാം ക്ലാസിലും ഭാഷ, ഗണിതം, പരിസര പഠനം എന്നിവയും എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഭാഷ,ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം എന്നിവയും പത്താംക്ലാസിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുമാണ് പഠന നിലവാരം പരിശോധിച്ചത്.

ഓരോ ക്ലാസിലും വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കായി എൻസിഇആർടി പുറത്തിറക്കിയ പഠനഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചോദ്യമാതൃകകൾ തയാറാക്കിയത്. ഓരോ ക്ലാസിലും വിദ്യാർഥി ആർജിക്കേണ്ട അറിവ്, ശേഷികൾ, മനോഭാവങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പഠനഫലങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാംക്ലാസിലെ 6,55,128 കുട്ടികളും അഞ്ചിലെ 6,46,975 കുട്ടികളും എട്ടിലെ 1,20,477 കുട്ടികളും പത്തിലെ 13,80,879 കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ 38,87,759 കുട്ടികളായാണ് നാസ് പഠനസർവേയിൽ പങ്കെടുത്തത്. യൂഡൈസ് ഡേറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമം, നഗരം, ഗവൺമെന്റ്, എയിഡഡ്, അൺ എയിഡഡ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ, ജന്റർ, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുടെ പഠനനിലവാരം വിലയിരുത്തി. എൻസിഇആർടി, സിബിഎസ്ഇ, എൻഎസ് ഇ , നീതി ആയോഗ്, യുനിസെഫ് എന്നീ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്.

നാസ് - 2021 നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏജൻസി സിബിഎസ്ഇ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തൽ ഫ്രെയിംവർക്കും തയാറാക്കിയത് എൻസിഇആർടിയാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫിസർമാരാണ് സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറെ സഹായിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് നോഡൽ ഓഫിസർമാരും സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാരുമുണ്ട്. കൂടാതെ ജില്ലാ ലെവൽ കോ-ഓർഡിനേറ്റേഴ്സും, റിസോഴ്സ് സെന്റർ കസ്റ്റോഡിയൻമാരും സ്കൂൾതല ഒബ്സർവർമാരുമുണ്ട്. വളരെ വിപുലമായ ആസൂത്രണവും തയാറെടുപ്പുകളും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും, സാമ്പത്തികവും നാസ് പഠന സർവേയുടെ നിർവഹണത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു സമഗ്രപഠനം മറ്റെവിടെയും നടക്കുന്നില്ല.

Representative Image. Photo Credit : AjayTvm / Shutterstock.com

∙ സർവേ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്

2017-ൽ നിന്ന് 2021 ൽ എത്തുമ്പോൾ പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കിയ ക്ലാസുകളിലെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള നിലവാരത്തകർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ 2017 ൽ ഭാഷയിൽ 68 % ഉം ഗണിതത്തിൽ 64 % ഉം പരിസര പഠനത്തിൽ 65% ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 2021-ൽ അത് യഥാക്രമം 62% , 57%, 57% വുമായി കുറഞ്ഞു. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ ഭാഷയിൽ 58% ഉം ഗണിതത്തിൽ 53% ഉം പരിസര പഠനത്തിൽ 57% ഉം ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2021-ൽ 55% , 44% ,48% എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. എട്ടിൽ ഭാഷയിലെ 57 % ,53% ആയും ഗണിതത്തിലെ 42 % , 36% ആയും , സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ 44% ,39 % ആയും മാറി. 2017 ൽ പത്താം ക്ലാസിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2021 മായി താരതമ്യം സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അമ്പതു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പത്താം ക്ലാസിലെ ദേശീയപഠനനിലവാരം.

∙ നാസിൽ കേരളം എവിടെ നിൽക്കുന്നു?

സർവേയുടെ പഠനഫലം കേരളത്തിനു ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നില്ല. ദേശീയ തലത്തിലും പഠനനിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിനു വക നൽകുന്നില്ല.

∙ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ ഭാഷയിലും, ഗണിതത്തിലും പരിസര പഠനത്തിലും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മികച്ച നിലവാരമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിനു മുന്നിലുണ്ട്.

∙ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ ഭാഷയിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിനു മുകളിലും പരിസര പഠനത്തിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിനൊപ്പവുമാണ് കേരളം. എന്നാൽ ഗണിതത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ്.

∙ എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഭാഷയിലും സയൻസിലും ദേശീയ ശരാശരിക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗണിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും പിന്നിലാണ്.

∙ പത്താം ക്ലാസിൽ ഭാഷ, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം . സയൻസ് എന്നിവയിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തേക്കാൾ മുന്നിലും ഗണിതത്തിൽ പിന്നിലുമാണ്. പഞ്ചാബ് ,രാജസ്ഥാൻ, ബംഗാൾ, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മിക്ക വിഷയങ്ങളിലും കേരളത്തിനു മുകളിലാണ്.

∙ സർവേ സംബന്ധിച്ചും വിമർശനം

സർവേ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ പിടിച്ചുലച്ച ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ നിലവാര പഠനം നടത്തണമായിരുന്നോ? പരിമിതമായ ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികളിലാണ് സർവേ. പഠനവിടവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും പരിഹാര ബോധനത്തിനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് സർവേ നടത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ. നാസ് 2021 സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളിൽ 24 % പേർ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണ ലഭ്യതയില്ലാത്തവരും 38% പേർ പാൻഡമിക് ഘട്ടത്തിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരുമാണ്.

2. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തെയും സംസ്ഥാന ബോർഡുകളുടെ സിലബസിനെയും പരിഗണിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ദേശീയ സിലബസിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചോദ്യമാതൃകകൾ തയാറാക്കുന്നത് നീതികരിക്കാൻ‌ പറ്റില്ല. ഇക്കാര്യം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. പഠനനേട്ടം എന്ന ഒരൊറ്റ ഘടകത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോദ്യമാതൃകകളിലൂടെ കുട്ടിയുടെ യഥാർഥ പഠനനിലവാരം അളക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. പഠനമെന്ന പ്രക്രിയയെ നാസ് സമഗ്രമായി സമീപിക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളും സാമൂഹിക വിഭജനങ്ങളും , സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏകീകൃത പരീക്ഷയുടെ സാംഗത്യവും വിമർശനവിധേയമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Representative Image. Photo Credit : Mohammed Ajzal VK / Shutterstock.com

∙ നാസ് തിരിച്ചടിയാകുമോ ?

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥജനകമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാകുന്നുണ്ട് 2021 ലെ നാസ് സർവേ . 2021 ൽ പിസ (പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് അസസ്മെന്റ് ) എന്ന രാജ്യാന്തര വിദ്യാഭ്യാസനിലവാര പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 2009ലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി പിസയിൽ പങ്കെടുത്തത്. അന്ന് 74 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൽ 73 ാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക്. 2009 ലെ ദയനീയമായ പ്രകടനത്തെത്തുടർന്നാവാം പിന്നീട് നടന്ന പിസ അസസ്മെന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നു. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളെയും, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഢിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി 2021 ലെ പിസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയാറായിയെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് അത് മാറ്റിവെച്ചു. ഈ വർഷമോ, അടുത്ത വർഷമോ പിസ നടക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നാസ് പഠനസർവേഫലം പുറത്തു വരുന്നത്.

∙ നാസും കേരളവും - ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകൾ

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളത്തിനുള്ള വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് നാസ്. അതിന് കാരണങ്ങളുമേറെ.

∙ ഗ്രാമീണ,മലയോര മേഖലയിലും ഗോത്ര - ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലും എഴുത്ത്, വായന, ഗണിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാനശേഷികളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി.

∙ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും , ക്ലാസിലും ഉറപ്പാക്കേണ്ട പഠനനേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനാവുന്നില്ല.

∙ താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠന നിലവാരം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

∙ ഹൈസ്കൂൾ പഠനം ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കും പത്താം ക്ലാസിൽ സബ്ജക്ട് മിനിമം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിലേക്കും വിരൽചൂണ്ടുന്നു.

∙ വ്യത്യസ്ത വിഷയമേഖലകളിൽ ദേശീയ സിലബസിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഉള്ളടക്കമേഖലയും, പഠനസമീപനങ്ങളും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പിന്തള്ളപ്പെടാനിടയുണ്ട്. നീറ്റ്, ജെഇഇ, സിയുഇടി, ക്ലാറ്റ് പോലുള്ള ദേശീയതലമത്സര പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു മുന്നിലുണ്ട് എന്നതും പരിഗണിക്കണം. ഗണിത-ശാസ്ത്ര- സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പഠനമേഖലകളുടെ സിലബസ് -പാഠ പുസ്തകരൂപീകരണത്തിൽ ഇതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

∙ പഠനമുപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണെന്ന നീതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ നിരീക്ഷണം ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്നാണ് നാസ് -2021 റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

∙ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അക്കാദമിക നിലവാരത്തിൽ ഏറെ താഴെയാണ് കേരളത്തിലെ പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങളെന്നും സർവേ കണ്ടെത്തി.

∙ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിലെ അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഐ.ഐ.ടികളിലും, ഐ.ഐ.എമ്മുകളിലും അധ്യാപകർക്ക് ഉള്ളടക്കത്തിലും, മാറിയ ബോധനശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകുന്നത് കേരളം കാണാതെ പോകരുത്. അധ്യാപക നിലവാരം ഉയരുകയെന്നാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ നിലവാരവും ഉയരുന്നുവെന്നതാണർത്ഥം.

∙ കേരളത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള അന്തരം ഏറെ പ്രകടമാണ്. പിന്നാക്ക-ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ ഏറെയുള്ള വയനാട്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കാസർകോഡ് ജില്ലകളുടെ അക്കാദമിക നിലവാരം മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാസ് സർവേ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

(എസ്‌സിആർടി കേരള (സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ, റിസർച്ച്, ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്) മുൻ റിസർച്ച് ഓഫിസറാണ് ലേഖകൻ)

English Summary: Why Kerala Stood Below Average in National Achievement Survey?