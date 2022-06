പാർലമെന്റിൽ അശ്ലീലം, ട്രെയിനിനു മുന്നിൽ സെൽഫി...; ലോകമാകെ നാം കരുതുന്നതിലേറെ വിഡ്ഢികൾ!

ലോകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലേറെ വിഡ്ഢികളുണ്ടെന്നും അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അവർക്കും സമൂഹത്തിനാകെയും ദുരിതവും ദുരന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും കലിഫോർണിയ സർവകലാശാല പ്രഫസർ പറയുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തന്നെ നാശഹേതു ഏതായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നു–സ്റ്റ്യുപിഡിറ്റി അഥവാ വിഡ്ഢിത്തം.! പ്രഫ.കാർലോ എം.സിപ്പോളയാണ് ഈ വിഡ്ഢിത്ത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ശരിയെന്നു തോന്നാം–മന്ത്രി പദവിയിലിരിക്കെ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലോ, അവിഹിത ബന്ധം പുറത്തായ കേസിലോ, പാർലമെന്റിലിരുന്ന് അശ്ലീല വിഡിയോ കണ്ടതിന്റെ പേരിലോ മന്ത്രി സ്ഥാനവും പോയി, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും അവസാനിച്ചു എന്ന തരം വാർത്തകൾ കേൾക്കാറില്ലേ? എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് നമ്മൾ അദ്ഭുതം കൂറിക്കാണണം! ജോലികളഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി ഒന്നുമല്ലാതായതിലും ഗൾഫിൽനിന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സമ്പാദ്യവുമായി വന്ന് വീടിനടുത്ത് ഇരുമ്പു കടയിട്ട് കച്ചവടം ഇല്ലാതെ കാശ് പൊട്ടിയപ്പോൾ റസ്റ്ററന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാം തുലച്ച കഥയിലുമെല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി ഒരു വിഡ്ഢിയോ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളോ ഇല്ലേ?

∙ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര!

ഗൾഫിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് മാളിക പണിഞ്ഞതിലും മകളുടെ കല്യാണത്തിനു വരാതെ വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ പണവും സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പമ്പര വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുണ്ട്. രോഗത്തിനു ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുന്നവർ, പോക്ക് അപകടത്തിലേക്കാണെന്നു മനസ്സിലായിട്ടും ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തതവർ, അന്തംവിട്ട സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാലപുരി പൂകുന്നവർ...!!

Representative Image. Photo Credit: weniliou/Shutterstock

മലയാളി പൊതുവായി കാണിക്കുന്ന 2 വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുണ്ട്– വെള്ളത്തിൽ ചാടലും ആനകളിയും. പുഴയിൽ വെള്ളം കണ്ടയുടൻ നീന്തലറിയാതിരുന്നിട്ടും കുളിക്കാൻ എടുത്തുചാടി കയത്തിൽ മുങ്ങുന്നവർ, ആനയെ കണ്ടപാടേ അതിനെ താലോലിക്കാൻ ഒരു പടല പഴവും വാങ്ങി അടുത്തു ചെല്ലുന്നവർ. സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. എത്രയോ പേർ പുഴയിൽ, പാറമടയിൽ, കുളത്തിൽ, കയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി! എത്രയോ പേർ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള തട്ടുകൊണ്ട് നാലുകരണം മറിഞ്ഞു ദൂരെ വീണു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രോഗികളായി!

മൃഗശാലയിൽ ചെന്ന് കരടിക്ക് കപ്പലണ്ടി കൊടുക്കാൻ അഴിക്കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൈ ഇടുന്നവർ...!! കരടി കൈ കടിച്ചെടുത്തവരുണ്ട്...!!! കാളയുടെ കൊമ്പി‍ൽ പിടിച്ചു ഗുസ്തിക്കു ചെല്ലുന്നവർ. കാള കോരിയെറിഞ്ഞ് നടുവൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ...!

ഓഹരി വിപണി കേറിക്കേറി പോകുന്നതു കണ്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടും. കാശ് പോയത് മിണ്ടാൻ വയ്യ. ആവേശംകേറി ഐപിഒയിൽ പങ്കെടുത്ത് പണം മുടക്കി ഒടുവിൽ ഓഹരി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വില താഴോട്ട് പോകുന്നതു കണ്ട് അയ്യടാന്നായവരെത്രയോ!! 20 ശതമാനം പലിശ തരാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണ് ഏതോ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിലോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ പണമിട്ട് ഒടുവിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആക്‌ഷൻ കൗൺസിലുമായി നടന്ന് ധർണ നടത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവർ...!!

Representative Image. Photo Credit: LoCrew/Shutterstock

ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതിരുന്ന നോട്ട് റദ്ദാക്കി, ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിനാകെ സാമ്പത്തിക തളർച്ചയും തകർച്ചയും വരുത്തുന്നതു പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മ്മിണി ബല്യതാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ജൈവകൃഷി നടപ്പാക്കി, രാസവളം നിരോധിച്ചു. ജനം പട്ടിണിയിലായി...!! കോവിഡിനെ പേടിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്ന ചൈന വേറൊരു വമ്പൻ ഉദാഹരണം. അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങില്ല വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ കണക്കുകളും കഥകളും.

അതെ, വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ എണ്ണം നാം വിചാരിക്കുന്നതിലേറെ കൂടുതലാണ്. വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രഫസർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്. 5 തരം വിഡ്ഢിത്ത നിയമങ്ങളാണു ലോകമാകെ മനുഷ്യകുലത്തിനുള്ളതെന്ന് സാമ്പത്തിക ചരിത്ര പ്രഫസർ സിപ്പോള പറയുന്നു. നോക്കാം.

1)സ്റ്റ്യുപിഡ് ആളുകൾ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്

വിഡ്ഢികൾ നമുക്കു ചുറ്റും എമ്പാടുമുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണം വിചാരിക്കുന്നതിലേറെയാണ്. ബുദ്ധിയുണ്ടെന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവർ വൻ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരാണ്. ഡോക്ടറോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ പ്രഫസറോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ എന്തുമാവാം. അവരുടെ ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രവർത്തന മികവും കാണുമ്പോൾ വിഡ്ഢികളല്ല എന്നു നമുക്കു തോന്നാം. യാഥാർഥ്യം മറിച്ചാവും.

2) ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധമില്ല.

വിഡ്ഢിത്തത്തിന് ഏതു രാജ്യക്കാരനെന്നോ സ്ത്രീപുരുഷനെന്നോ പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. യുഎന്നിലും ഡാവോസിലും വാഷിങ്ടണിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും ലണ്ടനിലും ലഖ്നൗവിലുമുണ്ടാകും. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നവർ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത മന്ത്രവാദികളുടെ തട്ടിപ്പുകളിൽ അകപ്പെട്ട് പലതരം പൂജകൾ ചെയ്ത് കാശ് കളയും. ആൾദൈവങ്ങളുടെ പിറകേ പോകും.

പ്രഫ.കാർലോ എം.സിപ്പോള എഴുതിയ പുസ്തകം.

3) വണ്ടേ നീ തുലയുന്നു, വിളക്കും കെടുത്തുന്നു.

കത്തിച്ചുവച്ച വിളക്കു കെടുത്തുന്ന വണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം വിഡ്ഢികൾക്കുണ്ടത്രെ. അവർക്കു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടും, അലമ്പാക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമാകും. ചില സംഘടനകളുടെ ജനറൽബോഡി യോഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇതു സ്ഥിരമായി കാണാം. ബൈലോ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു പലവിധ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സഹികെട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എതിരാകും വരെ തുടരുന്നു. അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. തനിക്ക് ആളാവണം, എല്ലാം തുലയ്ക്കണം എന്ന മനോഭാവം മാത്രം. തങ്ങൾക്കു യാതൊരു മെച്ചവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂട്ടി മറ്റുള്ളവർക്കാകെ ഉപദ്രവമായി മാറുന്നവർ ഇങ്ങനെയേറെയാണ്. ചില ഉപദേശികളും ഇതേ വകുപ്പിൽപ്പെടും. വേണ്ടാത്തിടത്തൊക്കെ ഉപദേശിക്കും. അതു കേൾക്കുന്നവനും വിഡ്ഢിയാകും. അസുഖം വരുമ്പോൾ പലതരം ഉപദേശങ്ങളും മരുന്നുകളുമായി അടുത്തു കൂടുന്ന ഉപദേശകരെ സൂക്ഷിക്കുക.

Representative Image. Photo Credit: fotogestoeber/Shutterstock

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ സ്വയം അറിയാതെ പരത്തുന്ന ‘അങ്കിൾമാർ’ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. വയസ്സുകാലത്ത് അടങ്ങിയിരുന്നാൽ പോരേ? കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽച്ചെന്നു ചാടി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നവരും ഇതു തന്നെ. ചിലർ പാതിവഴിയിൽ വച്ച് ബുദ്ധിയുദിച്ച് തിരികെ സമൂഹത്തിൽ വന്ന് സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കും. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കൈക്കലാക്കും. അവരുടെ വാക്കു കേട്ട വിഡ്ഢികൾ തുലയും.

4)ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാറില്ല.

വിഡ്ഢികളല്ലാത്തവർ ഒരേതരം കൂട്ടമല്ല. വിഡ്ഢികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് സമൂഹത്തിനാകെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷ നേടാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടിവരും എന്നാണ് പ്രഫ.സിപ്പോള പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും വിഡ്ഢികളുമായുള്ള സംഘർഷം ചെളിയിൽ കിടന്നുള്ള ഗുസ്തി പിടുത്തം പോലാകും. എല്ലാവർക്കും ചെളി പറ്റും. പലപ്പോഴും വൻ അപകടമാകാം. വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ഗുണ്ടുകൾക്കരികെ പോയി വായ്നോക്കി നിൽക്കുന്നവരെ ആട്ടിയോടിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഉത്സവസ്ഥലങ്ങളിൽ. ട്രെയിൻ പാ​ഞ്ഞുവരുന്നതു കണ്ടിട്ട് കാമുകിയുമായി റയിൽപാളത്തിൽ കയറിനിന്നു സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാമുകൻ വിഡ്ഢിയാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള കാമുകിയാണെങ്കിൽ പോലും മനസിലാക്കുന്നില്ല. വിഡ്ഢികളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാറില്ലത്രെ.

5)വിഡ്ഢി അപകടകാരിയാണ്.

വിഡ്ഢിയായ വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ വ്യക്തി. തകർച്ചയിലാകുന്ന പല സമൂഹങ്ങളിലും വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഫ.സിപ്പോള പറയുന്നു. വെനസ്വേല പോലുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഉദാഹരണം. പെട്രോളിയം ഉണ്ടായിട്ടും ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നില്ല. മതഭ്രാന്ത് വിഡ്ഢിത്തമായി തലയ്ക്കു പിടിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളും തകർന്നടിയുന്നു.

Representative Image. Photo Credit: WH_Pics/Shutterstock

ദുരിതം വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ എന്ന ചൊല്ല് വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തുടരെ അതായിരിക്കും. അധോഗതിയും അതോടൊപ്പം വരും. മുടിയാൻ നേരത്താണല്ലോ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കൂട്ടാൻ തോന്നുന്നത് എന്നു പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ശരി! സായിപ്പ് അതു വേറൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നു മാത്രം.

English Summary: The Psychology and Basic Laws of Human Stupidity: Explained by Prof. Carlo M. Cipolla