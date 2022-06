ഭിന്നശേഷി വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു പിഎസ്‌സി ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സംവരണത്തിനൊപ്പം ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുൾപ്പെടെ ആനൂകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്കും. (മുൻപ് വൈകല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്). അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച, സാധാരണ വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു വിവരണാത്മക പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനു 15 മിനിറ്റ് വീതം അധികസമയം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമേ, അന്ധ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ക്രൈബിനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ:

∙75 ശതമാനമോ അതിലധികമോ കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്രൈബിനെ അനുവദിക്കും.

∙അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച് സാധാരണ വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്കും കൈ സ്വതന്ത്രമായി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിഎസ്‌സിയുടെ ഉത്തരവിനു വിധേയമായി, ഒഎംആർ പരീക്ഷയിൽ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉത്തരക്കടലാസിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പാർട്ട് എ പൂരിപ്പിക്കാനും ഇൻവിജിലേറ്റർ/അഡീഷനൽ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യും.

∙ഉത്തരക്കടലാസിൽ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി എന്നിവ സ്ക്രൈബ്തന്നെ തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതുകയും ബബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എഴുത്തുപരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ ആദ്യ പേജ് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുകയും റജിസ്റ്റർ നമ്പർ വ്യക്തമായി ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ നിശ്ചിത കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

∙ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒഎംആർ ഉത്തരക്കടലാസും ചോദ്യ പേപ്പറും ഒരേ കോഡിൽതന്നെയുള്ളതാണെന്നു പരിശോധിച്ച് സ്ക്രൈബ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അഡ്രസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉദ്യോഗാർഥി ശരിയായ കോളത്തിലാണ് ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. സ്ക്രൈബ് ഉദ്യോഗാർഥിയെ ചോദ്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ ബബിൾ ചെയ്യുകയും വേണം. പരീക്ഷയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്ക്രൈബിന്റേതായ ഒരു സഹായവും ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാടില്ല.

Content Summary : PSC Guidelines regarding persons with disabilities using the service of scribe