തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന ഡിഗ്രി, പിജി കോഴ്സുകളുടെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിനുള്ള വെയ്റ്റേജ് 40% ആയി ഉയർത്തണമെന്നു പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിനു ശുപാർശ നൽകുകയും അവ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കുമെന്നു മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ബാക്കി.

കമ്മിഷന്റെ പല ശുപാ‍ർശകളും അതേപടി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനു ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നും അവ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ഇപ്പോൾ 20% ആണ് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിനുള്ള വെയ്റ്റേജ്. ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിൽ കോളജ് തലത്തിൽ പല തിരിമറികളും നടക്കുമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇത് 40% ആയി ഉയരുമ്പോൾ അത്തരം തിരിമറികൾ വർധിക്കുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കു കൂടുതൽ മാർക്കിട്ടു ജയിപ്പിക്കാനും അല്ലാത്തവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുമുള്ള മാർഗമായി ഇതിനെ മാറ്റിയാൽ പ്രശ്നമാകും. 40% ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിൽ 50% എഴുത്തു പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് നടത്തേണ്ടത്. എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹ്രസ്വ ഉത്തര ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 50% കുറഞ്ഞത് 3 വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണയ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്.

കോളജുകളുടെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് രീതി അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം സർവകലാശാല രൂപീകരിക്കണമെന്നും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത വീഴ്ചകൾക്ക് അധ്യാപകരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്, കോളജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് മറ്റൊരു നി‍ർദേശം. മൂല്യനിർണയവും കോളജുകളിലെ എക്സ്റ്റേണൽ, ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകളും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം സർവകലാശാലകൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും ഇന്റേണൽ, എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കുകളിലെ വലിയ വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം വേണമെന്നും കമ്മിഷൻ പറയുന്നു. ഇവ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയാലേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകൂ. പരീക്ഷാ ഹാളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 3 മാസത്തേക്കുള്ള ബാക്കപ് സഹിതം സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന കമ്മിഷന്റെ നിർദേശം നേരത്തേതന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

ഹാജർ നിർബന്ധം അല്ല

ക്ലാസിലെ ഹാജർ നില മൂല്യനിർണയ മാനദണ്ഡം ആക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഹാജരിനു വെയിറ്റേജ് നൽകുന്നതു നിർത്തലാക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പകരം സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ക്ലാസിൽ കയറാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാം.

എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും ഫലങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ സ്വാഗതാർഹം ആണെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പല സർവകലാശാലകളിലും ഇപ്പോൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് കമ്മിഷന്റെ നിർദേശം. സർവകലാശാലാ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ കുറവായതിനാൽ ഇതു നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കോളജുകളിൽ ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ അടുത്ത പരീക്ഷയുടെ ഫലം വന്നാൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ. പരീക്ഷാ ഫലം സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ വഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം.

പ്രവേശന പരീക്ഷ ഒന്നിച്ചു നടത്തണം

സർവകലാശാലാ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിലെയും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെയും പിജി പ്രവേശനം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ നടത്തണമെന്ന ശുപാർശ നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഓരോ സർവകലാശാലയും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ കേരളത്തിൽ വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ആധിക്യമുണ്ട്. സമാന യോഗ്യത ആവശ്യമായ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പിഎസ്‍സി ഇപ്പോൾ പൊതു പരീക്ഷ നടത്തുന്നതു പോലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു പൊതു പരീക്ഷ എന്ന സങ്കൽപത്തിലേക്ക് ഇതു മാറിയാൽ കുറെക്കൂടി സൗകര്യപ്രദമാകും. ഈ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സർവകലാശാലയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത റാങ്ക് പട്ടികകൾ തയാറാക്കി പ്രവേശനം നടത്താവുന്നതേയുള്ളൂ.

സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്കും യുണീക് ഐഡി നൽകണമെന്നും അധ്യാപകരുടെ ഐഡി ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ശുപാർശകൾ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക വശം കൂടി വിലയിരുത്തണം.

സർവകലാശാലകൾ ചോദ്യക്കടലാസ് തയാറാക്കി അവസാന ടേം പരീക്ഷ നടത്തുന്ന രീതി തുടരും. ഏതാനും പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണയം കോളജുകളിൽ നടത്തണം എന്നാണ് നിർദേശം. രണ്ടു വർഷ കോഴ്സുകളുടെ 1, 3 സെമസ്റ്ററുകളിലെ അവസാന ടേം പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരക്കടലാസ്, മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സുകളിലെ 1, 2 സെമസ്റ്ററുകളിലെ അവസാന ടേം പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരക്കടലാസ്, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകളുടെ 1, 2, 5, 6 സെമസ്റ്ററുകളിലെ അവസാന ടേം പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് എന്നിവയുടെ മൂല്യനിർണയം കോളജുകളിൽ നടത്തണം. സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോളജ് തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണയം പ്രഹസനമായി മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂല്യനിർണയത്തിൽ ക്രമക്കേട് ഒഴിവാക്കുകയും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

സർവകലാശാലാ പരീക്ഷയിലും കൂൾ ഓഫ് ടൈം

എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ അവസാന സെമസ്റ്റർ എഴുത്തു പരീക്ഷകളിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് സമയം നൽകണമെന്നതു നല്ല നിർദേശമാണ്. എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരം ആണിത്.

എല്ലാ മുൻ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളും ജയിച്ചെങ്കിലും അവസാന വർഷ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളിൽ 2 വിഷയത്തിൽ കൂടാത്ത എക്സ്റ്റേണൽ പരീക്ഷകളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് സേ പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയിൽ പ്രത്യേക സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന നിർദേശവും സ്വാഗതാർഹമാണ്.

പ്രകൃതിക്ഷോഭം വന്നാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കാവൂ എന്ന ശുപാർശ പ്രായോഗികമാണോ എന്നു സംശയം ഉണ്ട്. ബന്ദും ഹർത്താലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തണമെന്ന നിലപാട് പ്രായോഗികമല്ല. എല്ലാ സർവകലാശാലകളും ഡിജിറ്റൽ ചോദ്യ ബാങ്കും ഓൺലൈൻ ചോദ്യക്കടലാസ് കൈമാറ്റവും നടപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരക്കടലാസ് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഫോൾസ് നമ്പറിനു പകരം ബാർ കോഡുകളോ ക്യുആർ കോഡുകളോ നടപ്പാക്കണമെന്നതും നല്ല നിർദേശമാണ്. മൂല്യനിർണയം കഴിഞ്ഞു മാർക്കും ഗ്രേഡും സർവകലാശാല വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് നേരിട്ട് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം.

പ്രൊവിഷനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, ഗ്രേഡ് കാർഡുകൾ എന്നിവയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദേശവും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്നും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പഠന രീതിയും കോളജിന്റെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ആണ് ശുപാർശ. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരുന്നാലേ വിദ്യാർഥികൾക്കു ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാറുള്ളൂ.ചില സർവകലാശാലകൾ കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങി ഇതിനായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും അതു പോലും കാര്യക്ഷമമല്ല. സർവകലാശാലാ ഓഫിസുകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിനു കാരണം.

നടപ്പാക്കുന്നതു മുൻപ് എതിർത്ത പരിഷ്കാരം

പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഓൺ സ്ക്രീൻ മൂല്യനിർണയം നടപ്പാക്കണമെന്നു കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യബാങ്ക്, ഓൺലൈൻ ചോദ്യക്കടലാസ്, ഓൺ സ്ക്രീൻ മൂല്യനിർണയം എന്നിവ നടപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരിക്കെ ഡോ.കുഞ്ചെറിയ പി.ഐസക് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ സമരം ചെയ്തു പൊളിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷി സംഘടനകളാണ്. അവർ എതിർത്ത പരിഷ്കാരം തന്നെ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓൺസ്ക്രീൻ മൂല്യനിർണയത്തിനു മുന്നോടിയായി ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് വിദ്യാർഥിക്ക് നൽകണം. പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഡോക്ടറൽ തീസിസിന്റെ മൂല്യനിർണയം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നിങ്ങനെയാണ് കമ്മിഷന്റെ മറ്റു ശുപാർശകൾ. ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണോ എന്നു കൂടി ചിന്തിക്കണം.

മോഡറേഷൻ ഒഴിവാക്കണം

ജയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ സർവകലാശാലകൾ മോഡറേഷൻ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നു കമ്മിഷൻ ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് കാര്യമായി മോഡറേഷൻ നൽകാറില്ല. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അതെക്കുറിച്ചു വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രതികരിക്കാൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കണമെന്നതു നല്ല നിർദേശമാണ്. ചോദ്യക്കടലാസിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പരാതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് അനുസരിച്ച് മൂല്യനിർണയ രീതി രൂപപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. എല്ലാ സർവകലാശാലകളും സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളും സർവകലാശാലയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗമായി പോർട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും സമയബന്ധിതം ആക്കണമെന്നും ആണ് കമ്മിഷന്റെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. അതിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്.

മറ്റു പ്രധാന ശുപാർശകൾ

∙പ്രവേശന യോഗ്യത ഉദാരമാക്കണം.പ്രവേശനത്തിന് ടിസി നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതില്ല.

∙കോഴ്സുകളുടെ ക്രഡിറ്റ് അനുസരിച്ച് സെമസ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ പരീക്ഷകളുടെ ദൈർഘ്യം നിശ്ചയിക്കണം. 4 ക്രഡിറ്റും അതിനു മുകളിലും ഉളള കോഴ്സുകൾ 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടും. 3 ക്രഡിറ്റ് കോഴ്സിന് 2.5 മണിക്കൂർ, 2 ക്രഡിറ്റ് കോഴ്സിന് 2 മണിക്കൂർ, 1 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സിന് 1.5 മണിക്കൂർ എന്നിങ്ങനെ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ സമയം നിശ്ചയിക്കണം.

∙അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും പഠന ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി (ഔട്കം ബേസ്ഡ് എജ്യുക്കേഷൻ) നടപ്പാക്കണം. പാഠ്യപദ്ധതിയും ചട്ടങ്ങളും സർവകലാശാലകൾ തയാറാക്കണം. ക്രമേണ സിലബസും മൂല്യനിർണയ തന്ത്രങ്ങളും കോളജുകൾ തന്നെ വികസിപ്പിക്കണം.

∙ഏകീകൃത ഗ്രേഡിങ് രീതി പിന്തുടരണം. എല്ലാ ഡിഗ്രി, പിജി കോഴ്സുകൾക്കും യുജിസി നിർദേശിച്ച 10 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഗ്രേഡിങ്ങും ഡയറക്ട് ഗ്രേഡിങ്ങും പിന്തുടരാം. പിഎച്ച്ഡിക്കും ഇത് ബാധകമാക്കാം.

∙ഡിഗ്രി, പിജി പ്രവേശനം ജൂൺ, ജൂലൈ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കണം.

∙അക്കാദമിക് ക്രഡിറ്റുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഏകീകൃതവും ഫലപ്രദവുമായ സംവിധാനം സർവകലാശാലകൾ നടപ്പാക്കണം.

∙ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ ഫലം അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2 ആഴ്ച മുൻപ് എങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.

∙എല്ലാ പ്രായോഗിക, പ്രോജക്ട് വർക്കുകളുടെയും മൂല്യനിർണയം ആന്തരികമായി നടത്തണം. പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കണം. ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രാക്ടിക്കലിനു മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്ന രീതി നടപ്പാക്കണം. മൂല്യനിർണയവും വൈവാവോസിയും സെമസ്റ്ററിന്റെ അവസാനം കോളജ് നിയമിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ നടത്തേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ സർവകലാശാലയെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

∙ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിൽ ജയിക്കുന്നതിന് മിനിമം വ്യവസ്ഥ ഇല്ല. എന്നാൽ അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നതിനും വിഷയങ്ങളുടെ ജയത്തിനും മിനിമം നിശ്ചയിക്കാം.

∙വിദ്യാർഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡേറ്റ വെരിഫിക്കേഷനും പ്രവേശന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോളജുകൾ പൂർത്തിയാക്കണം.

∙വിദ്യാർഥി പോർട്ടലിൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പ്രിന്റും മറ്റൊരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഹാജരാക്കിയാൽ വിദ്യാർഥിയെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സർവകലാശാല തീരുമാനിക്കണം.

∙ഗ്രേസ് മാർക്കിന്റെ ഇരട്ട ആനുകൂല്യം ഒഴിവാക്കണം. ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത നയവും ചട്ടങ്ങളും സർവകലാശാലകൾ രൂപീകരിക്കണം.

∙സർവകലാശാലകൾ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സഹിതം സിൻഡിക്കറ്റ് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണം.

∙ഡിജിലോക്കർ വഴി മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെയും ഗ്രേഡ് കാർഡുകളുടെയും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ ആധികാരികതയുള്ള പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കണം.

∙സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ മുഖേന വിദ്യാർഥിക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. മുഴുവൻ വിദ്യാർഥി സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആക്കണം.

