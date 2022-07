ഒരു അവധിപോലുമില്ലാതെ 27 വർഷം ജോലി ചെയ്തു; അച്ഛന് കമ്പനി നൽകിയ സമ്മാനത്തിൽ തൃപ്തയാകാതെ മകൾ ചെയ്തത്...

അച്ഛനമ്മാർക്ക് എന്തു നൽകിയിലാണ് മക്കൾക്ക് മതിവരുക?. ഒരു ആയുസ്സു മുഴുവൻ ഒരല്ലലും അറിയിക്കാതെ വളർത്തിയതിന് എങ്ങനെയാണ് അവരോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കുക. സ്നേഹത്തിന് വിലയിടാനാവില്ലെന്ന് നന്നായിഅറിയുന്ന ഒരു മകൾ അച്ഛന് നൽകിയ അവിസ്മരണീയമായ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. യുഎസിലെ ലാസ്‌വേഗാസ് സ്വദേശിയായ കെവിൻ ഫോർഡ് എന്ന അൻപത്തിനാലുകാരൻ ലീവെടുക്കാതെ തുടർച്ചയായി ജോലിചെയ്തത് നീണ്ട 27 വർഷമാണ്. ജീവനക്കാരന്റെ പ്രകടനത്തിൽ മതിപ്പു തോന്നിയ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാർബക്ക് സിപ്പർ, ചോക്ലേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ഒരു പായ്ക്കറ്റ് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. കമ്പനിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഡിയോ ഫോർഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷം ഒരു ലീവുപോലും എടുക്കാതെ ജോലിക്കെത്തിയ ഫോർഡ് കുറച്ചു കൂടി വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് അർഹനാണെന്ന് ആ വിഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്ക് തോന്നി.

തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർഡിന്റെ മകൾ സെറിന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചു. ‘‘ എന്റെ പേര് സെറിന. ഈ വിഡിയോയിലുള്ളത് എന്റെ അച്ഛനാണ്. ഒരു ലീവുപോലും എടുക്കാതെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത് 27 വർഷമാണ്. ഇപ്പോഴും അതേ കമ്പനിയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും വിരമിക്കാൻ പ്രായമായി വരുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആരുടെയും പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷത്തെ ആത്മാർഥ സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടിയില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാം’’. കെവിന്റെ മകൾ മുൻകൈയെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഫണ്ട് റൈസിങ് പരിപാടിയിലൂടെ 1.5 കോടി രൂപ നൽകിയാണ് ആളുകൾ കെവിന്റെ ആത്മാർഥതയെ അംഗീകരിച്ചത്.

നീണ്ട വർഷം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഒരവധിപോലുമെടുക്കാതെ ആത്മാർഥമായി ജോലി ചെയ്ത കെവിനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്നും ഒരായുസ്സു മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കെവിനെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കെവിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

സ്വന്തം ആരോഗ്യം മറന്ന് കുടുംബത്തിനും സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി ജോലിചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന അഭിപ്രായം ചിലർ പറയുമ്പോഴും എത്ര നന്നായി ജോലി ചെയ്തിട്ടും വേണ്ടത്ര പരിഗണന മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കാത്തവരേക്കാൾ കെവിൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. കിട്ടിയ സമ്മാനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ഒട്ടും കുറച്ചു കാണാത്ത കെവിൻ നന്ദി പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

