ഐഎഎസ് ഓഫിസർ എന്ന സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനിഷ് ശരൺ എന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ചങ്ങാതി എന്നു കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. അതൊരു മനുഷ്യനല്ല മറിച്ച് പുസ്തകമാണ്. യുപിഎസ്‌സി സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കാലത്ത് തന്നെ ഏറെ സഹായിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് അവനിഷ് പങ്കുവച്ചത്. ‘യുപിഎസ്‌സി പരിശീലന കാലത്തെ എന്റെ പ്രിയപുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ സഹോദരൻ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ‘ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ അവനിഷ് ശരൺ തന്റെ ട്വിറ്റർ‌ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഐഎഎസ് ഓഫിസറിന്റെ പ്രിയപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ രചയിതാനവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിങ്ങനെ :-

ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടാലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സ്‌നേഹിച്ച പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ എ.എൽ. ബഷാം. ജനിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തെ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ബഷാം ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ എന്ന അദ്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ. ‘The wonder that was India’.

ഇന്ത്യയെ സ്‌നേഹിച്ച് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ വച്ചു മരിച്ച ബഷാമിനെ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവനിഷ് ശരൺ എന്ന ഐഎഎസ് ഓഫിസറാണ്. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ച പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ ബഷാമിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമായിരുന്നു ശരണിന്റെ പോസ്റ്റ്. ‘പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്ത പുസ്തകം സഹോദരൻ ഇന്നു പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു’. എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. പേന കൊണ്ട് ഓരോ പേജിലും ഒട്ടേറെത്തവണ മാർക് ചെയ്തതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാവുന്ന ബഷാമിന്റെ മാസ്റ്റർപീസിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ എന്നായാലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ശരൺ പറയുന്നു.

My brother shared the pages of my favourite book during UPSC preparation.❤️ pic.twitter.com/hkF5d0D7Lj — Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 4, 2022

ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 7 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ബഷാമിന്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1954 ൽ. അന്നോളം വിദേശത്തുള്ളവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ധാരണകളെ അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട്. മുൻവിധിയോടുകൂടിയാണ് അതുവരെ വിദേശ ചരിത്രകാരൻമാർ ഇന്ത്യയെ കണ്ടതും പരിചയപ്പെടുത്തിയതും. എന്നാൽ. ലണ്ടനിൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഓറിയന്റൽ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസിൽ പ്രഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബഷാം, വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ചും നൽകിയത് പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വെളിപാടുകളുമാണ്. വിദേശികളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചതിനൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാർക്കു പോലും സ്വന്തം രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ വിലപ്പെട്ട ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ പുസ്തകമായി കരുതപ്പെട്ടുന്നത് ‘ഇന്ത്യ എന്ന അദ്ഭുതമാണ്’. ലണ്ടനിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരി റോമില ഥാപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു ബാഷർ. 500 ൽ അധികം പേജുകളുള്ള പുസ്തകം ഇന്നും ലോകവ്യാപകമായി വ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഒട്ടേറെ പതിപ്പുകളും ഉണ്ടായി. ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ചും ഒട്ടേറെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാഷർ.

അധ്യാപകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഗുരു എന്ന വിശേഷണമാണ് ബഷാമിനു ചേരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലും സംസ്‌കാരത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള അറിവും വിദ്യാർഥികളോടുള്ള കരുതലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷത. കാവ്യനീതി പോലെ സ്‌നേഹിച്ച രാജ്യത്തെ മണ്ണിൽ വച്ച് മരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. 71-ാം വയസ്സിൽ 1986 ൽ കൊൽക്കത്തിയിൽ വച്ചാണ് വലിയൊരു ശിഷ്യസമ്പത്തിനെ ബാക്കിയാക്കിയും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം പിൽക്കാല തലമുറകൾക്കും സമ്മാനിച്ചും അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ അറിയാം. മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാണ് ബഷാം ഗ്രന്ഥരചന നിർവഹിച്ചത്. സമർപ്പണവും ഏകാഗ്രതയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈമുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്നവർ ബഷാമിന്റെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും മാർക് സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നതും പരീക്ഷാ വിജയത്തിനു ശേഷം അനുസ്മരണ കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്നതും.അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു. ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. എ.എൽ. ബഷാമിനെപ്പോലെ.

