കരിയർ തീരുമാനിക്കാൻ ഉചിതമായ പ്രായമുണ്ടോ?; അഭിരുചി തിരിച്ചറിയാൻ മൂന്നു വഴികൾ

പത്താംക്ലാസിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലോ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും തുടർപഠനത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലുയരുന്നത്. ഭാവിയിൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുവേ സംശയങ്ങളുണ്ടാവുക.

പഠനം കഴിഞ്ഞ് വരുമാനത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഫഷൻ സ്വീകരിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമായില്ല. അതിലൂടെ തന്റെ ജീവിത ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പടിപടിയായി ഉയരാനും ഒപ്പം സമൂഹത്തിലൊരു സ്ഥാനവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു കരിയറാകുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഉചിതമായ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവണമെങ്കിൽ കൗമാരത്തിൽത്തന്നെ ഒരു കുട്ടിയിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടണം. സ്വാവബോധവും ലക്ഷ്യബോധവും. ഒരു വ്യക്തിയിലെ സഹജമായ അഭിരുചികളും കാലക്രമേണ ആർജിക്കുന്ന അറിവുകളും കഴിവുകളും ശീലങ്ങളും ചേർന്നാണ് സ്വാവബോധം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ലോക സാഹചര്യങ്ങളെക്കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് ലക്ഷ്യബോധം.

ഇന്ന് സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മ! ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാനാവില്ല. ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമേ വ്യക്തികളിലും സമൂഹത്തിലും ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാക്കാനും നിലനിർത്താനും പറ്റൂ. അതിന് കുട്ടിയുടെ അഭിരുചികൾ നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നല്ല പഠനശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയുമാണ് വേണ്ടത്. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൗമാര ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അതിനു ശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ.

ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന കൗമാര കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് കരിയർ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കാനും ഉചിതമായ സമയം ! രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശരിയായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരിയർ ആസൂത്രണത്തിന് കൈക്കൊള്ളാവുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയാം.

വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ, അഭിരുചികൾ, വൈകാരിക ശേഷികൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ ഒരാൾക്ക് ആഭിമുഖ്യമുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളുമായി ചേർത്തു കൊണ്ടുപോകാനാവുമോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് കരിയർ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ആദ്യ പടി.

ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെയും അഭിരുചികളെയും ആർക്കാണ് കണ്ടെത്താനാവുക?

പ്രധാനമായും രണ്ടു വിധത്തിലിതു പരിശോധിക്കാം

ആത്മപരിശോധനയും വിദഗ്ധ പരിശോധനയും.

ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കുതകുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കു തന്നെ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ അവസരം നൽകണം. സ്വന്തം ശക്തിദൗർബല്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക വഴി ഇതു സാധിക്കാം.

കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരമൊരു വിശകലനത്തിന് കഴിയുന്നവർ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് . കൂടുതൽ സമയവും അവരോടൊത്തു ചെലവഴിക്കുന്നവർ എന്ന രീതിയിൽ, വിദ്യാർഥിയെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമാണ്. ഈ നിരീക്ഷണം കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിയും താൽപര്യവുമൊക്കെ കാലേകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കു കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതു സംഭവിക്കുന്നില്ല. തന്റെ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്തി, അതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മികവുകൾ കണ്ട്, അതിലേക്കു തന്റെ കുട്ടിയെയും തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് വിദഗ്ധ പരിശോധന. ഇതിനു സഹായകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ.

Representative Image. Photo Credit: Maridav/Shutterstock

പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ താത്പര്യങ്ങളെ അഭിരുചികളായി രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ട്.

ഒരാളുടെ അഭിരുചി എന്നാൽ അയാളിൽ ഏറെക്കുറെ ജന്മസിദ്ധമായി നിലനിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ, താത്പര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രേരണ കൊണ്ടും പെട്ടെന്നു മാറ്റം വരുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ : ഒരു സിനിമയോ നോവലോ പ്രചോദകന്റെ പ്രേരണയോ കാരണം കലക്ടറോ കുറ്റാന്വേഷകനോ പൈലറ്റോ ആകണം എന്ന് ഒരു കുട്ടി കുറച്ചു കാലം ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, കുട്ടിയിൽ മറ്റൊരു അഭിരുചിയാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഉളളതെങ്കിൽ നേരത്തേയുള്ള ആഗ്രഹം മാഞ്ഞു പോവുകയും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഴി മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യാം.

വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകളിലാണ് അദ്ദേഹം നന്നായി “പെർഫോം” ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പ്രഗത്ഭ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. ഹോളണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പ്രശസ്തമായ ഹാർവഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രഫസറായിരുന്ന ഡോ. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറും കുട്ടികളിലെ ബഹിർമുഖ ബുദ്ധിശേഷിയും കരിയർ വിജയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ കുട്ടിയിലുമുള്ള ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ കണക്കാനും അഭിരുചി വിശകലന പരീക്ഷകൾ സഹായകരമാകും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കേരള ഡിഫ്രൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (K-DAT), NCERT യുടെ തമന്ന എന്നിവ സൗജന്യമായി ചെയ്യാവുന്ന അഭിരുചിപ്പരീക്ഷകളാണ്. ഇതിനു പുറമെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കരിയർ അഭിരുചി വിശകലന ടെസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളുടെയെല്ലാം ഫലം വിശകലനം ചെയ്ത് കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച കരിയർ കൗൺസിലർമാരുടെ സഹായം വേണ്ടിവരും.

ചിലതരം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾ കൂടിയാണ്. ആർക്കിടെക്ചർ, ഡിസൈൻ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ, നിയമ പഠനത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന CLAT, പൈലറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നീ പരീക്ഷകളെല്ലാം അതാതു മേഖലകളിൽ യഥാർഥ അഭിരുചിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷകളാണ്.

എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവേശന പരീക്ഷകളും ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിരുചിയുള്ളവരെയല്ല ആ രംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നി നടക്കുന്ന എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ സ്കോറും പ്ലസ്ടുവിൽ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കും മാത്രം ചേർത്തു വിലയിരുത്തിയാൽ മാത്രം യഥാർഥ എൻജിനീയറിങ് അഭിരുചിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനാവുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. മറിച്ച് നല്ല മെക്കാനിക്കൽ അഭിരുചിയും വിശകലന ബുദ്ധിയും ഇൻഫോ ടെക് ശേഷികളും വിഷയാന്തര ബന്ധവുമാണ് ആധുനിക എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വേണ്ടത്.

കരിയർ ആസൂത്രണവുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ 10, 12 ക്ലാസുകളിലായി സിലബസ് അധിഷ്ഠിതമായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളും കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി കാട്ടിത്തരാൻ പ്രാപ്തമല്ല. മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും A+ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ പോലും പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ കട്ടോഫ് നേടാതെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ താത്പര്യങ്ങളും അയാളുടെ അഭിരുചിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പരീക്ഷയെഴുതുന്നയാളുടെ സന്നദ്ധതയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന കൗൺസലറുടെ വൈദഗ്ധ്യവുമനുസരിച്ച് ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം എന്നതും, മുൻപൊരിക്കൽ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പിൽക്കാലത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു വിധേയമാണെന്നതും ഇത്തരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.

ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥി സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി കരിയർ സാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഘട്ടമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. – കരിയർ വിവര ശേഖരണവും കരിയർ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കലും. കടുത്ത മത്സരങ്ങളുടെ പുതിയ ലോകത്ത് ദിവസവും ഉപരിപഠന / തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നൂതന സാധ്യതകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതും നിലനിന്നിരുന്ന പലതും അപ്രസക്തമാകുന്നതും പതിവായിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന ഒന്നിലധികം കരിയറുകൾ ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഗണിതത്തിലും യുക്തിചിന്തയിലും മിടുക്കു പുലർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞ, അധ്യാപിക, അക്കൗണ്ടന്റ്, ആക്‌ചൂറിയൽ വിദഗ്‌ധ, ഡേറ്റാ വിശകലന വിദഗ്ധ, എൻജിനീയർ എന്നിങ്ങനെ അനുയോജ്യമായേ ക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ കരിയറുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ ഭാഷാ ശേഷിയും സർഗ്ഗാത്മകതയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അധ്യാപകൻ, ആശയവിനിമ വിദഗ്ധൻ, പത്രാധിപർ, വാർത്ത അവതാരകൻ, കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിങ് കൺസൽറ്റന്റ് , വിവർത്തകൻ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പത്രങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശകർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. ആ വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിയർ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഘട്ടമാണ്.

ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും വൈകാരിക പക്വതയും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും എത്ര കാലം പഠനത്തിന് ചെലവഴിക്കാം, എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുത്തു വേണം അവസാന തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ. ഒപ്പം, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവണതകൾ കൂടി പരിശോധിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും തൊഴിൽ രംഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ ആവുന്നില്ല എന്നതും ഓരോ തൊഴിൽ സാധ്യതയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വ്യക്തിത്വവും തിരിച്ചറിയാതെ തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നവർ പിന്നീട് തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മറ്റൊരു രംഗത്തേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്യുന്നതും പതിവായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഒരേ സമയം ഒന്നിലേറെ തൊഴിലുകൾ, ശമ്പളം എന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനത്തിന് പ്രാധാന്യം എന്നിവ തൊഴിൽരംഗത്ത് യുവതലമുറയുടെ പ്രവണതകളാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്പെഷലൈസേഷനുകളെക്കാൾ നല്ലത് ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള സാമാന്യമായ ബിരുദവും സവിശേഷ സ്കിൽ സെറ്റുകളുടെ വികാസവും മികച്ച ആശയ വിനിമയ, പൊരുത്തപ്പെടൽ ശേഷികളുമാണ്.

അതായത് ഡിഗ്രി തലത്തിൽത്തന്നെ 'എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങോ ഫൊറൻസിക് സയൻസോ എടുത്തു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങോ കെമിസ്ട്രിയോ എടുത്തു പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നൈപുണ്യങ്ങളും ശേഷികളും ആർജിക്കുക എന്ന തരത്തിൽ കരിയർ ആസൂത്രണം നടത്തണം. ഒപ്പം ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലകൾ മാറാനുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ ശേഷിയും കൈവശമുണ്ടായിരിക്കണം.

കരിയർ രംഗത്തെ ഏറ്റവും കാലികമായ പ്രവണതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിത ബുദ്ധിയും റോബട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളും വ്യാപകമാവുകയാണ്. ഇത് ഭാവിയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടാക്കുക. ഇന്ന് മനുഷ്യർ നിർവഹിക്കുന്ന പല തൊഴിലുകളും യന്ത്രങ്ങളോ റോബട്ടുകളോ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, തൊഴിൽദായകൻ എന്ന നിലയിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്മാറുന്നതും സ്വകാര്യമേഖലയിലെ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൗമാരപ്രായത്തിലേ വിദ്യാർഥികൾ അറിഞ്ഞിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാനുള്ള മാനസികശേഷിയാണ് കൗമാരപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളിൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിന് അവരിൽ സ്വാവബോധവും ലക്ഷ്യബോധവും രൂപപ്പെടുത്താൻ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സാധിക്കണം.

Content Summary : Is there a right age to choose a career?