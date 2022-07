ഒന്നാം ക്ലാസിൽ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു; 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ കൂടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ 1,19,970 കുട്ടികൾ പുതിയതായി ചേർന്നുവെന്നു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. അതേസമയം ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം 3,48,741 കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നേടിയ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആറാം ദിനത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 3,03,168 പേരാണുള്ളത്. 45,573 കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാ വർധനയിലെ പൊതുവായ കുറവ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും പതിവിലും കൂടുതൽപേർ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ലാസുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കണക്കെടുപ്പിൽ കൃത്യത ഇല്ലാതെ എണ്ണം കൂടിയെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.

ഒന്നാം ക്ലാസിനു പുറമേ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 4, 10 ക്ലാസുകളിലും എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 4, 7, 10 ക്ലാസുകളിലും പ്രവേശനം നേടിയവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. മറ്റു ക്ലാസുകളിലെല്ലാം കൂടുതലാണ്. അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും പുതിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു.

1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലായി 38,32,395 കുട്ടികളാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്. 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലായി പുതുതായി ചേർന്ന കുട്ടികളിൽ 44,915 പേർ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും 75,055 പേർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലുമാണ്. ഇതിൽ 24% പേർ അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും 76% പേർ ഇതര സിലബസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. 5,8 ക്ലാസുകളിലേക്കാണ് കുടുതൽ പേരും പ്രവേശനം നേടിയത്. 5-ാം ക്ലാസിൽ 32,545 പേരും 8-ാം ക്ലാസിൽ 28,791 പേരും പുതിയതായി എത്തി.

കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ മലപ്പുറമാണ് മുന്നിൽ; 20.35%. പിന്നിൽ പത്തനംതിട്ട(2.25%) ആണ്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ഒഴികെ മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ വർധിച്ചു. എന്നാൽ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലെല്ലാം പുതിയ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു. ആകെ കുട്ടികളുടെ 9.8% പട്ടികജാതിക്കാരും 1.8% പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാരുമാണ്.

