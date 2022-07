കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ വാട്ടർ പ്രൂഫല്ല’: ആ ട്രോൾ ‘കൊണ്ടു’; പ്രാർഥന കേട്ട കലക്ടർ പൊളിയെന്ന് പിള്ളേർ

പെരുമഴയത്തും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കു മാത്രം അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കലക്ടർമാരോട് കോളജ് പിള്ളേർക്കു പണ്ടേ മുറുമുറുപ്പുണ്ട്. ചറപറാ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ചുമ്മാ പിറുപിറുത്തിട്ടു മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നു മനസ്സിലായ ചങ്ക്സ് നൈസായി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മേലധികാരികളെ ധരിപ്പിച്ചു.

നല്ല കളർഫുൾ മീമുകളും ട്രോളുകളുമായി കണ്ണൂർ കലക്ടറുടെ സമൂഹമാധ്യമപ്പേജ് നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് കോളജ് കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കോളജ് പിള്ളാരെ കണ്ടാൽ മഴ മാറി നിൽക്കുമോ?, കോളജ് കുട്ടികൾ വാട്ടർ പ്രൂഫാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് കലക്ടറുടെ ഒഫിഷ്യൽ പേജിൽ കമന്റുകൾ നിറഞ്ഞത്.

ആവശ്യം ന്യായമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാകണം, ഇക്കുറി പ്രഫഷനൽ കോളജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ അത് ആഘോഷമാക്കി. ഇത് കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ വിജയമെന്ന കമന്റുകളോടെയാണ് അവർ വീണുകിട്ടിയ അവധി ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവധിയിൽ ഇക്കുറി സ്കൂൾ– കോളജ് വേർവ്യത്യാസം കാട്ടാതെ അവധി നൽകിയ കലക്ടറെ അഭിനന്ദിക്കാനും അവർ മറക്കുന്നില്ല.

കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവധി നൽകാതിരുന്നപ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കുവച്ച കമന്റ്

സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമല്ല, രക്ഷകർത്താക്കളും കമന്റുകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പെരുന്നാളൊക്കെയല്ലേ, അവധി ദിവസം കൂട്ടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകാൻ കോഴിക്കോട് കലക്ടറോടു ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന തരത്തിലും കമന്റുകളുണ്ട്. എന്തായാലും കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ ട്രോൾ കണ്ട് അവധി അനുവദിച്ച ചങ്ക് ബ്രോ കലക്ടർക്ക് കട്ടസപ്പോർട്ടെന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ പക്ഷം.

