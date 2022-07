എംബിബിഎസ് സിലബസിൽ കന്യകാത്വ പരിശോധനയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇരട്ട വിരൽ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ കന്യകാത്വ നിർണയത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ, വിവേചനം എന്നിവ എംബിബിഎസ് സിലബസിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അപൂർവമായെങ്കിലും കീഴ്ക്കോടതികൾ പോലും ഇത്തരം പരിശോധനകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ധാരണ പ്രധാനമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ, സ്വവർഗാനുരാഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നി‍ർദേശിച്ചതു പ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അരുണ വാണികർ സമിതിയാണ് എൻഎംസിക്കു ശുപാർശ നൽകിയത്. ലൈംഗിക അതിക്രമക്കേസുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായ കന്യകാത്വ പരിശോധന സുപ്രീംകോടതി വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില വിവാഹമോചന കേസുകളിലും മറ്റും കീഴ്ക്കോടതികൾ ഇപ്പോഴും ഇതു നിർദേശിക്കാറുണ്ട്.

