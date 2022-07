പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും അധ്യാപകനെ യാത്രയയച്ച് കുരുന്നുകൾ; വിഡിയോ ഹൃദയം തൊട്ടെന്ന് വെർച്വൽ ലോകം

പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകന്റെ യാത്രയയപ്പു വേളയിൽ, അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടും വിടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികളുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുകയാണിപ്പോൾ. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ചന്ദൗലിയിലുള്ള റായിഗഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ശിവേന്ദ്ര സിങ് എന്ന അധ്യാപകന്റെ യാത്രയയപ്പ് വിഡിയോയാണ് കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണുനനയ്ക്കുന്നത്.

ആർത്തലച്ചു കരഞ്ഞു തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളോട്, കരയരുത്, താനുടനെ തിരികെയെത്തുമെന്ന്അധ്യാപകൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സങ്കടമടക്കാനാകാതെ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. റായിഗഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ജോലിചെയ്തിരുന്ന ശിവേന്ദ്രയ്ക്കു സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു ശിഷ്യരുടെ വികാരനിർഭരമായ യാത്രയയപ്പ്.

മലമുകളിലുള്ള സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾ തീരെ കുറവായിരുന്നു. സാമ്പ്രദായിക അധ്യാപന രീതികളെ മാറ്റിമറിച്ച്, കളികളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അധ്യാപന ശൈലിയിലൂടെയാണ് ശിവേന്ദ്ര വിദ്യാർഥികളുടെ മനസ്സു കീഴടക്കിയത്. കുട്ടികൾ യാത്രാതടസ്സം അടക്കമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ പതിവായി സ്കൂളിലെത്തിയതോടെ, കുട്ടികൾ കുറവുള്ള സ്കൂൾ എന്ന ചീത്തപ്പേര് മാറിവരുകയായിരുന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞും ആ അധ്യാപകനു ചുറ്റും എപ്പോഴും കുട്ടികളുണ്ടാകുമായിരുന്നെന്നും ക്ലാസിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു.

‘‘ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ഈ മലമുകളിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനായി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിൽക്കൂടിയും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളെ വിട്ടുപോകാൻ എനിക്കും ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ പോകാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ’’ – ശിവേന്ദ്ര സിങ് പറയുന്നു.

