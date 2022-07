തിരുവനന്തപുരം∙ എംബിബിഎസ്‌, ബിഡിഎസ്‌, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള ഏകീകൃത പ്രവേശനപരീക്ഷയായ നീറ്റ്‌ യുജി ഇന്നു നടക്കും.

ഉച്ചയ്‌ക്ക്‌ 2 മുതൽ 5.20 വരെയാണ്‌ പരീക്ഷ. ഹാൾ ടിക്കറ്റിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്‌, ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തണം.

മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 13 ഭാഷകളിലാണ് പരീക്ഷ. രാജ്യത്തെ 497 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തെ 17 കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്‌ക്ക്‌ 18,72,341 പേരാണ്‌ റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്‌.

കേരളത്തിലെ 16 നഗരങ്ങളിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ എഴുതുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് neet.nta.nic.in

