മിലിറ്ററി കോളജ് പ്രവേശനപരീക്ഷ ഡിസംബർ 3ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡെറാഡൂണിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളജിലേക്ക് അടുത്ത അധ്യയനവർഷത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷ ഡിസംബർ 3നു പൂജപ്പുര പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ നടക്കും. 2023 ജൂലൈയിൽ 7–ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയോ 7–ാം ക്ലാസ് ജയിക്കുകയോ ചെയ്ത ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾ‌ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

2010 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപോ 2012 ജനുവരി ഒന്നിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവർക്ക് അർഹതയില്ല. അപേക്ഷാ ഫോമും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭിക്കാൻ മിലിറ്ററി കോളജിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 600 രൂപയും പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് 555 രൂപയുമാണു ഫീസ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 15നു മുൻപ് പരീക്ഷാ ഭവൻ സെക്രട്ടറിക്കു ലഭിക്കണം. www.rimc.gov.in

