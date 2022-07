മിക്സ്ഡ് സ്കൂൾ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാകുന്ന കാര്യമല്ല: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ മിക്സഡ് സ്കൂളുകളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതു പെട്ടെന്ന് നടപ്പാകുന്ന കാര്യമല്ലെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും മിക്സഡ് സ്കൂളാക്കി മാറ്റണമെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘അടുത്ത വർഷം തന്നെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലത്. പിടിഎയുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സ്കൂളുകൾ മിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റാനാകൂ. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പല ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കും.

ഈ കാര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു കൂടി പരിഗണിച്ചേ തീരുമാനിക്കാനാകൂ. അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സർക്കാർ 18 സ്കൂളുകൾ മിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റി. ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവൊന്നുമല്ലല്ലോ’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

