സിബിഎസ്ഇ 10,12 മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി ഒന്നിലേറെപ്പേർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 10,12 ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയതായി അറിയുന്നു. 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നോയിഡ അമിറ്റി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ യുവാക്ഷി വിജ്, യുപി ബുലന്ത്ഷെഹർ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ടാനിയ സിങ് എന്നിവർ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിൽ 500 മാർക്കും നേടി. 10–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നോയിഡ അമിറ്റി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ മായങ്ക് യാദവ് 100% മാർക്കും നേടി.

12ൽ ഇക്കുറി 33,432 പേർ 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടി. 13,4797 പേർക്കു 90 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കുണ്ട്. 67,743 പേരാണ് കംപാർട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ. 10–ാം ക്ലാസിൽ 64,908 വിദ്യാർഥികൾ 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടി. 2,36,993 പേർക്കു 90 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കുണ്ട്. 10–ാം ക്ലാസിൽ 1,07,689 പേർ കംപാർട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.

12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരിയിൽ

സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ പൊതുപരീക്ഷ 2023 ഫെബ്രുവരി 15ന് തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പാക്കിയ രണ്ടു ടേം പരീക്ഷ ഇക്കുറി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇ 10–ാം ക്ലാസിൽ കണക്ക് (ബേസിക്) തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ഇക്കുറി 11–ാം ക്ലാസിൽ കണക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകും. ഇതിന്റെ മാർഗരേഖ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 0.1% വിദ്യാർഥികൾക്ക്

ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ 0.1 % കുട്ടികൾക്കു മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കും. 12ൽ കണക്കിന് 100 മാർക്കു നേടിയ 2870 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. ഇക്കണോമിക്സിൽ 875 പേരാണ് 100 മാർക്കും നേടിയത്. ഹിന്ദിക്കു 97 ആണ് ദേശീയതലത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക്. 10–ാം ക്ലാസിൽ 1096 വിദ്യാർഥികൾ മലയാളത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കു നേടി. ഇംഗ്ലിഷിനു 4244 പേർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിനു 5116 പേർക്കും മുഴുവൻ മാർക്കുണ്ട്. മാർക്ക് ഷീറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇക്കുറിയും ഒരുമിച്ചു നൽകും.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം

പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്: പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 10,12 ക്ലാസുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം റീജൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി. 10–ാം ക്ലാസിൽ 99.87% വിജയവുമായി കേരളം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ കേരളം രണ്ടാമതാണ്. വിജയശതമാനം 98.83. 98.97% നേടിയ ആന്ധ്ര ഒന്നാമതെത്തി. കേരളത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയ 18,762 ആൺകുട്ടികളിൽ 18,463 പേർ വിജയിച്ചു (98.41 %). 19,421 പെൺകുട്ടികളിൽ 19,272 പേർ വിജയിച്ചു (99.23 %).

10–ാം ക്ലാസ് മേഖലാ തലത്തിൽ ബെംഗളൂരുവാണു രണ്ടാമത്– 99.22 %. ചെന്നൈ (98.97%), അജ്മേർ (98.14%) റീജനുകളാണു മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്ത്. 12–ാം ക്ലാസിലും ബെംഗളൂരു (98.16%), ചെന്നൈ (97.79%) റീജനുകളാണു രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത്.

Content Summary : More than one stuent score full marks in cbse 10 th plus two examination