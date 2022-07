എംബിബിഎസ് സീറ്റ്: 5 വർഷം കൊണ്ട് സർക്കാർ മേഖലയിൽ വർധിച്ചത് 27,000 സീറ്റുകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് 27,000 സീറ്റുകളാണു സർക്കാർ മേഖലയിൽ വർധിച്ചത്. 2017-18 ലെ കണക്കുപ്രകാരം 237 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 31,483 സീറ്റാണുണ്ടായിരുന്നത്; 243 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 36,040 സീറ്റും.

2022–23 വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 322 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 48,212 സീറ്റുണ്ട്; 290 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 43,915 സീറ്റും. രാജ്യത്തെ ആകെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 67,523 ൽ നിന്നു 91,927 ആയി വർധിച്ചു.

അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ സീറ്റ് സ്വകാര്യമേഖലയിലാണ്. 10 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 1555 സീറ്റും 21 സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 2700 സീറ്റുമാണുള്ളത്. ആകെ 4225 സീറ്റ്.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം എംബിബിഎസ് സീറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 70 മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 10,725 സീറ്റ്. കർണാടകയിൽ 63 മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 10,145 സീറ്റുണ്ട്.

