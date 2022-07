യുക്രെയ്നിൽ നിന്നെത്തിയ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടർപഠനം അനുവദിക്കാനാവില്ല: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുക്രെയ്നിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ തുടർപഠന സൗകര്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ബിനോയ് വിശ്വം എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി ഭാരതി പവാർ സർക്കാർ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

വിദേശ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർഥികളെ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേക്കു മാറ്റുന്നത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് (1956), നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ ആക്ട് (2019) എന്നിവയിലെ ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാകുമെന്നാണു വിശദീകരണം. ഇത്തരത്തിൽ തുടർപഠനത്തിനു നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ (എൻഎംസി) അനുമതിയില്ല.

മടങ്ങിയെത്തിയവർക്കു വേണ്ട രേഖകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി യുക്രെയ്നിലെ സർവകലാശാലകൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20,000 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

മടങ്ങിയെത്തിയ നാനൂറിലേറെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു ബംഗാൾ സർക്കാർ തുടർപഠന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിയിച്ച് എൻഎംസി തടഞ്ഞു.

Content Summary : Ukraine-returned Medical Students Can't Be Accommodated In Indian Universities: Centre