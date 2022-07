10% സമുദായ ക്വോട്ട അനുവദിച്ചത് ഭരണഘടനാ ലംഘനം, ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റുകൾ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ നികത്തണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക/ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്ത എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ, സമുദായം വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുള്ളവ 10% ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റുകൾ അതതു സമുദായത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ ഭാഗം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഈ സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകൃത അലോട്മെന്റിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ നികത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മാനേജർമാർ നൽകിയ ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് രാജാ വിജയ രാഘവന്റെ ഉത്തരവ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകജാലക പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചു പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപെടാത്ത എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട സീറ്റ് നിർവചിച്ച് സർക്കാർ 7 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണു ഹൈക്കോടതി ഭാഗികമായി ഇടപെട്ടത്.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെയും മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ട 20% ആയി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ സമുദായത്തിന് 10% ക്വോട്ട അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി ഏകപക്ഷീയവും ഭരണഘടനാ ലംഘനവുമാണെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി. പ്ലസ് വൺ കോഴ്സിനു മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ട 20% ആക്കി കുറച്ചതു സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

