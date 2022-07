പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് 29ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് 29 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്‌ 2 നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 28ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. സാങ്കേതിക തടസ്സം കാരണമാണ് 29 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. www.admission.dge.kerala.gov.in വഴി ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പരിശോധിക്കാം. പരിശോധനയും തിരുത്തലും 31 നു വൈകിട്ട് 5 നു മുൻപ് ചെയ്യണം.

Content Summary : Trial allotment for Plus One to be published tomorrow