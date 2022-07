നീറ്റ് പിജി കൗൺസലിങ് വൈകുമെന്നു സൂചന; പ്രതിഷേധം ശക്തം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നീറ്റ് പിജി കൗൺസലിങ് സെപ്റ്റംബറിലേ തുടങ്ങൂ എന്നു സൂചന ലഭിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൗൺസലിങ് തുടരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു. ഇതു തള്ളിയ ദേശീയ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മേയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തി.

ജൂൺ ഒന്നിനു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ, 2 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കൗൺസലിങ് തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റ് പിജി എഴുതുകയും കൗൺസലിങ്ങിൽ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തവരാണു ഇത്തവണ പരീക്ഷ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി ഹർജി തള്ളി.

