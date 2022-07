പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് : സെർവർ പണിമുടക്കി; വിദ്യാർഥികൾ വലഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പറഞ്ഞതിലും മണിക്കൂറുകൾ മുൻപേ പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായി. ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടിനെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പുലർച്ചെ തന്നെ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികൾ ഒരുമിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ സെർവർ തകരാറിലായി. വൈകിട്ടോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി ഐടി സെൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും രാത്രിയായിട്ടും അലോട്മെന്റ് അറിയാനാകാതെ വിദ്യാർഥികൾ വലഞ്ഞു. ഇതേ സെർവറിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരീക്ഷാ വെബ്സൈറ്റ് (ഐ എക്സാം) തകരാറിലായതോടെ ഇന്നലത്തെ ‘സേ’ പരീക്ഷകൾ അവതാളത്തിലായി.

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ നടത്താൻ നാളെ വൈകിട്ട് 5 വരെയേ സമയമുള്ളൂ. ഇന്നലെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയതിനാൽ ഈ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവും പ്ലസ്ടു ‘സേ’ പരീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സീറ്റിങ് ക്രമീകരണം, മാർക് ഷീറ്റ്, ഉത്തരക്കടലാസ് പാഴ്സലിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്ലിപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം രാവിലെ ഐ എക്സാം വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സൈറ്റ് തകരാറിലായതോടെ രേഖകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകാതെ അധ്യാപകർ വലഞ്ഞു. പരീക്ഷ നടത്തി മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഇല്ലാതെ ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയ ക്യാംപുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കാനായിരുന്നു ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ നിർദേശം.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും മുൻകൂട്ടി ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്തിനെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല.

