തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ്‌ വൺ മൂന്നാം അലോട്മെന്റിൽ 78,085 പേർക്കു കൂടി അവസരം ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ പേരും മലപ്പുറം (14,747), കോഴിക്കോട് (8989), കണ്ണൂർ (8704) ജില്ലകളിലാണ്. മൂന്നാം അലോട്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾപ്രകാരം ഇന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

അലോട്മെന്റ് www.admission.dge@kerala.gov.in വഴി അറിയാം. ഇന്നു രാവിലെ 10 മുതൽ മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് 4 വരെ പ്രവേശനം നേടാം. മെറിറ്റിൽ ആകെയുള്ള 2,96,271 സീറ്റിൽ 2,95,118 പേർക്ക് (99.61%) ഇതുവരെ അലോട്മെന്റ് നൽകി. 1153 സീറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. ആദ്യ അലോട്മെന്റുകളിൽ താഴ്ന്ന ഓപ്ഷനിൽ അവസരം ലഭിച്ച 51,208 പേർക്ക് ഇക്കുറി ഉയർന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

ആദ്യ രണ്ട് അലോട്മെന്റിനു ശേഷം പട്ടിക വിഭാഗം ഒഴികെ സംവരണ സീറ്റുകളിലെ ഒഴിവുകൾ കൂടി മെറിറ്റ് സീറ്റായി പരിഗണിച്ചാണ് മൂന്നാം അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മുഖ്യ ഘട്ടത്തിലെ അവസാന അലോട്മെന്റ് ആണിത്. താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷന് ഇനി അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചവരെല്ലാം ഫീസ് അടച്ചു സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശന പ്രക്രിയയിൽനിന്നു പുറത്താകും. ബാക്കി സീറ്റുകളിലേക്ക് 25നു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയശേഷം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് നടക്കും.

Content Summary : Plus One: third allotment published