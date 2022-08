കേരളവും കണ്ടുപഠിക്കണോ ഡൽഹിയെ?; ഇതാണ് ആ ‘വിവാദ’ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക

ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ’ വന്ന വാർത്തയും അതിനു പിന്നിലുള്ള വിവാദങ്ങളുമെല്ലാം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ്. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും (എഎപി) നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിവിടാനാണു മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിബിഐ കേസ് എന്നാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ പഴയ മദ്യനയത്തിലെ പാളിച്ചകൾ കാട്ടി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നുവെന്നതു മറ്റൊരു വിഷയം. അതെന്തുമാകട്ടെ ഡൽഹി സർക്കാർ ഏറെ കെട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക (ഡൽഹി എജ്യുക്കേഷൻ മോഡൽ) പ്രസക്തമാണോ എന്ന നിർണായക ചോദ്യം നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്? കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതു കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്.

പല അടിസ്ഥാന ഉത്തരങ്ങളും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. മോശം ക്ലാസ് മുറികൾ, തകർന്നു വീഴുന്ന മേൽക്കൂരകൾ, അഴുക്കു നിറഞ്ഞ ശുചിമുറി, പരിതാപകരമായ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി... ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ. എഎപി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇത്തരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടു. ഫലമോ, വിദ്യാർഥികൾ കൃത്യമായി സ്കൂളിലെത്താൻ തുടങ്ങി. ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നു. അതിന്റെ നേട്ടം സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്നു.

∙ ആദ്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

ഡൽഹി സർക്കാർ ഈ വർഷം അവതരിപ്പിച്ചത് 75,800 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ്. ഇതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചതു 16,278 കോടി രൂപ. 1,73,588 കോടി രൂപയുടെ കേരള ബജറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നതു 2546.07 കോടി രൂപ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട്. 2015ൽ വിജയം നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മൂന്നു മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയും സ്ത്രീകൾക്കു സൗജന്യ യാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു.

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ (പാർട്ടി നേതൃപദവി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ദേശീയ കൺവീനർ) അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മനീഷ് സിസോദിയ. ധനം, വിദ്യാഭ്യാസം, എക്സൈസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 18 വകുപ്പുകളാണു സിസോദിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ എഎപി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് (2015ൽ ഒറ്റയ്ക്കു ഭരണത്തിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ) വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉപദേശകയായിരുന്നു അതിഷി മർലേന. നിലവിൽ എംഎൽഎയായ ഇവർ വിദേശത്തുൾപ്പെടെ പഠനം നടത്തിയതിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണു ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തനരംഗത്തേക്കെത്തുന്നത്.

∙ പഠനത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും

ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ചും കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോർപറേഷനുകളുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും കീഴിലും വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളുടെ കീഴിലും സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഒപ്പം സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും. എല്ലാ സ്കൂളുകളും കഴി‍ഞ്ഞ വർഷം വരെ സിബിഎസ്ഇ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോർഡ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്തിടെ മാത്രം. ഇതിനു കീഴിൽ വളരെ ചുരുക്കം സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കോർപറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ യുപി ക്ലാസ് വരെ മാത്രമാണ് പഠനം. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലോ, സ്വകാര്യ സ്കൂളിലോ ചേരണം.

സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ ഉയർന്ന ഫീസ് സാധാരണക്കാരനു വലിയ തടസ്സമാണ്. പ്രതിവർഷം 50,000–1,00,000 രൂപ വരെയാണു ഭൂരിഭാഗം സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെയും വാർഷിക ഫീസ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പ്രതിവർഷ ഫീസ് 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലെത്തും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളാണു ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ആശ്രയം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള 1037 സ്കൂളുകളിലായി ഇപ്പോൾ 18 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികളാണു പഠിക്കുന്നത്. ഈ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനു വേണ്ടി 2015 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചതു ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപയാണ്.

2017ലെ ബജറ്റിൽ 11,300 കോടി രൂപയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിനിയോഗിച്ചത്. 10,000 പുതിയ ക്ലാസ് മുറികൾ, 400 ലൈബ്രറികൾ എന്നിവ നിർമിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠന–പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും വിലയിരുത്താനുമായി അധ്യാപകർക്ക് ടാബ്‌ലറ്റ് കംപ്യൂട്ടറുകൾ നൽകി. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി 10 ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലേണിങ് സെന്ററുകളും ആ വർഷം ആരംഭിച്ചു. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ബജറ്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം വർധിക്കുന്നതു കാണാം. 2018ൽ 13,997 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. സ്കൂൾ നിർമാണത്തിനും പെൺകുട്ടികൾക്കു സ്വയംപ്രതിരോധ പരിശീലനത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികളുമെല്ലാം ആ വർഷം നടപ്പാക്കി.

2019ൽ 60,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിൽ 15,600 കോടി രൂപയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചത്. ഓൻട്രപ്രനർഷിപ് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായി 11, 12 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു സംരംഭസഹായത്തിനു വേണ്ടി 42 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു. 2020ൽ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ 24.33 ശതമാനമാണു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചത്; 15,815 കോടി രൂപ. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ 10 ക്ലാസ് മുറികൾ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറികളാക്കിയ സർക്കാർ ഒരു ജില്ലയിൽ 5 വീതം സ്കൂൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

26 പുതിയ സ്കൂളുകൾ നിർമിച്ചു. 21 എണ്ണം നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 2015ൽ 24, 157 ക്ലാസ് മുറികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴതു 44,960 എണ്ണമാണ്. 2015ൽ ക്ലാസ്മുറി വിദ്യാർഥി അനുപാതം 62 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് മുറി എന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 33 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു മുറി എന്ന നിലയിലെത്തി.

∙ പാഠ്യേതര രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏറെ കയ്യടി നേടിക്കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളൊന്നായിരുന്നു ഹാപ്പിനസ് കരിക്കുലം. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടി. കായികരംഗത്തു ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 6 ആസ്ട്രോ ടർഫുകളാണു നിർമിച്ചത്. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകൾ 11 എണ്ണം. നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ 21 എണ്ണം. സ്കൂൾ തലം മുതൽ പരിശീലനം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആരംഭിച്ചു.

അധ്യാപകർക്കു പരിശീലനം നൽകാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ് പോലുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേംബ്രിജ് സർവകലാശാല പോലുള്ള രാജ്യാന്തര പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇവർ പരിശീലനം തേടുന്നു. 2018–19ൽ 757 അധ്യാപകരാണു കേംബ്രിജ്, ഫിൻലൻഡ്, സിംഗപ്പുർ സർവകലാശാലകളിലായി പരിശീലനം നേടിയത്. 650 പേർ ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ്, ഐഐഎം ലക്നൗ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.

മാതാപിതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനവും ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇവർക്കു വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും രൂപീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷ് കൗൺസിലിന്റെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണയോടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം, കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനം, പഠനരംഗത്തു പിന്നിലുള്ളവർക്കായി മിഷൻ ബുനിയാദ് എന്ന പ്രത്യേക പരിശീലനം, ജെഇഇ, നീറ്റ് തുടങ്ങിയ മൽസര പരീക്ഷകൾക്കു വേണ്ടി സൗജന്യ പരിശീലനം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കി.

∙എങ്കിലും പിഴവുകൾ ഏറെയുണ്ട്

ഈ വർഷം മേയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട നാഷനൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അത്ര ശുഭകരമായിരുന്നില്ല. സർവേയിൽ എല്ലാ രംഗത്തും പഞ്ചാബ് ഒന്നാമെത്തിയപ്പോൾ പല ക്ലാസുകളിലും ദേശീയ നിലവാരത്തേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു ഡൽഹി. ഡൽഹി മാതൃക നടപ്പാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ പഞ്ചാബാകട്ടെ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ദേശീയ നിലവാരത്തെക്കാൾ മുകളിലായിരുന്നു. മൂന്നാം ക്ലാസിന്റെ പഠനനിലവാരത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരി 59 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ ഇത് 71.4 ശതമാനമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലാകട്ടെ 48.7 ശതമാനം മാത്രം. പത്തിൽ ദേശീയശരാശരി 37.8 ശതമാനവും ഡൽഹിയുടെ നില 45.4 ശതമാനവുമായിരുന്നെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് ഇവിടെയും 50.6 ശതമാനം സ്കോറുമായി ഒന്നാമതെത്തി. പഠനനിലവാരത്തിൽ മാത്രമല്ല അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. പൊതുപരീക്ഷയിൽ മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ 9–ാം ക്ലാസിലും മറ്റും വിദ്യാർഥികളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമാണ്.

∙ മാതൃകയാണോ ഡൽഹി?

അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുൾപ്പെടെയുള്ള പല മേഖലയിലും ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകളേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലുണ്ട് കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. വർഷങ്ങളായി നടപ്പാക്കി പോന്നിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിളക്കം. എന്നാൽ ആ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഏത്രത്തോളം സ്കൂളുകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. ഡൽഹി ഒരു മാറ്റമായി മാറുന്നതും ഇവിടെയാണ്. സ്കൂൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും മറ്റുമായി ബജറ്റ് വിഹിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇവർ മുടക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഈ മാറ്റമെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സമീപകാലത്തു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ഇത്രയേറെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതും വെറുതെയല്ല. എഎപി സർക്കാർ ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതും അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

English Summary: How the Education System of Delhi Improved after the AAP Govt. Came into Power?