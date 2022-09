ഈ വീട്ടിൽ 8 അധ്യാപകർ; ഇഷ്ടജോലിയുടെ നിറവിൽ ലൂയിസ് മാഷും കുടുംബവും

ഏറെയിഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതും അതിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലൂയിസ് മാഷും കുടുംബവും ഏറെ അനുഗ്രഹീതരാണ്. പലതലമുറകളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് മാനന്തവാടിയിലെ കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ലൂയിസ്മാഷും കുടുംബവും.

മാതാപിതാക്കളും മക്കളും മരുമക്കളുമുൾപ്പടെ കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേരും അധ്യാപനവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ പ്രത്യേകത യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾപ്പോലും തലമുറകളിലേക്ക് അക്ഷരം പകരാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം ലൂയിസ്മാഷ് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല.

തങ്ങളും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ശിഷ്യരായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടിൽത്തന്നെ മാതൃകാധ്യാപകരുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു കരിയർ ഓപ്ഷനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മക്കളുടെ പക്ഷം. തങ്ങളുടെ മൂന്നു പെൺമക്കൾക്കും ജീവിത പങ്കാളികളായി അധ്യാപകരെത്തന്നെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷവും ലൂയിസ് മാഷും ഭാര്യയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ലൂയിസ് മാഷും കുടുംബവും

നാട്ടിൽ ഏറിയ പങ്കും താൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികളാണെന്നും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ലൂയിസ് മാഷെ എന്നുവിളിച്ച് പൂർവവിദ്യാർഥികൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ടെന്നും അധ്യാപകർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണതെന്നും ലൂയിസ് മാഷ് പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയും അധ്യാപനവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലൂയിസ് മാഷിന്റെ മരുമക്കൾ പറയുന്നത്.

