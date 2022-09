വിജ്ഞാപനം വന്ന് 10 വർഷത്തിനു ശേഷം പരീക്ഷ! വാട്ടർ അതോറിറ്റി എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. 2012 ജൂലൈ 16നായിരുന്നു വിജ്ഞാപനം. നിലവിലുള്ള 102 ഒഴിവിലേക്കും 43 ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഒഴിവിലേക്കുമായിരുന്നു വിജ്ഞാപനം. എന്നാൽ, യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നൽകിയ കേസിനെത്തുടർന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികൾ അനന്തമായി വൈകി. ഒടുവിൽ കോടതി അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്നു നവംബർ 2നു പരീക്ഷ നടത്താൻ പിഎസ്‌സി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 11,065 പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ബിരുദം, എൽബിഎസ് സെന്റർ/ഐഎച്ച്ആർഡിയിൽനിന്നോ ഗവ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നോ ഡേറ്റ എൻട്രിയിലും ഓഫിസ് ഓട്ടമേഷനിലും നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് യോഗ്യതയായി വിജ്ഞാപനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. തത്തുല്യ യോഗ്യതകളൊന്നും പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഡിസിഎ, പിജിഡിസിഎ, വേഡ് പ്രോസസിങ് തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ നേടിയവർക്കൊന്നും അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ 3 മാസ കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സ് പഠിച്ച ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നതിൽ അപേക്ഷകളും കുറഞ്ഞു. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിക്കുമുൻപു യോഗ്യതയിൽ പിഎസ്‌സി ചില ഇളവുകൾ വരുത്തിയെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ചു വിവരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പലർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുനടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും യോഗ്യരായവർക്കെല്ലാം അപേക്ഷ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുംവിധം വിജ്ഞാപനം പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ അനന്തമായി നീണ്ടതാണു പരീക്ഷ ഇത്രയും വൈകാനിടയാക്കിയത്.

