50,000 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ; ഗവേഷകർക്കായി യുജിസിയുടെ പുതിയ ഫെലോഷിപ്പുകൾ

ന്യൂഡൽഹി യുജിസി വിവിധ ഗവേഷക ഫെലോഷിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

∙ റിട്ട. അധ്യാപക ഫെലോഷിപ്: 100 പേർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്. പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ. പരമാവധി 67 വയസുള്ള വിരമിച്ച അധ്യാപർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കുറഞ്ഞതു 10 ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളുടെ ഗൈഡായിരുന്നിരിക്കണം.

∙ അധ്യാപക റിസർച് ഗ്രാന്റ്: നിലവിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക്. 200 പേർക്ക് കിട്ടും. 2 വർഷ കാലാവധി. ഒരാൾക്കു 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കാം. 10 വർഷമെങ്കിലും സേവനകാലാവധി ബാക്കിയുള്ള, 50 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 5 വിദ്യാർഥികൾക്കു ഗൈഡായി സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം.

∙ ഡോ. ഡി.എസ്. കോത്താരി റിസർച് ഗ്രാന്റ്: പുതുതായി സ്ഥിര നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർക്കു പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ. പിഎച്ച്ഡി, 5 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ വേണം.

∙ ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ യുജിസി പോസ്റ്റ്– ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്: ശാസ്ത്രം, എൻജിനീയറിങ്, ടെക്നോളജി, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ. 30 % വനിതകൾക്ക് സംവരണം. പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ. പിഎച്ച്ഡി പൂർത്തിയാക്കിയ, ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 35 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക്.

∙ സാവിത്രിഭായ് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ ഫെലോഷിപ് ഫോർ സിംഗിൾ ഗേൾ ചൈൽഡ്: ഏക മകളായ പെൺകുട്ടികൾക്കു ഗവേഷണത്തിനു പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കുള്ളതാണിത്. 5 വർഷത്തേക്കാണ് ലഭിക്കുക.

