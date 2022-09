ഒറ്റ ക്ലിക്ക്: സർവകലാശാലാ സേവനങ്ങൾ ഇനി വിരൽതുമ്പിൽ; വരുന്നത് കെ റീപ്പിന്റെ കാലം?

അത്യാവശ്യം വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾക്കുമായി സർവകലാശാലകളുടെയും കോളജുകളുടെയും പടികൾ കയറി ഇറങ്ങി വിഷമിക്കാത്തവർ ഇല്ല. എത്ര മേശകളിൽ ഫയൽ എത്തിയാലാണ് എല്ലാം റെഡിയായി അവസാനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്തുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചിലപ്പോൾ അതിനു ദിവസങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തേക്കാം. ഈ ഗതികേടിനു മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം. കെ റീപ് എന്ന പേരിൽ സമഗ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ എല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിൽ ആകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അക്കാദമിക്,ഭരണ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിലാകും.കേരള റിസോഴ്സ് ഫോർ എജ്യുക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് കെ റീപ്പിന്റെ പൂർണ രൂപം.

എന്താണ് കെ റീപ്

രാജ്യത്തെ പല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ അക്കാദമിക്, ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിൽ യൂണിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കോളജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ പാക്കേജ് വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തെലങ്കാന സർക്കാരും ഈ രീതിയിൽ സംയോജിത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ലേണിങ് മാനേജ്മെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ വികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾക്കായി സമർഥ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന പേരിൽ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെ സർവകലാശാലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന 5 സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇതിനായി 2 കോടി രൂപ വീതം ബജറ്റിൽ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. മൊത്തം 10 കോടി രൂപ. ഇതു നടപ്പാക്കാൻ അന്നു പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. പദ്ധതി കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.എന്നാൽ ലോകം മാറുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചു കേരളവും മാറാതെ നിവൃത്തിയില്ല. എല്ലാക്കാര്യങ്ങൾക്കും ഓഫിസ് കയറിയിറങ്ങി ചെരുപ്പു തേയുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു.അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാകും കെ റീപ് എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ സേവനങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ

കെ റീപ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും കോളജുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ എല്ലാം അവരുടെ പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാകും.വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം മുതൽ പരീക്ഷ പാസായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതു വരെയുള്ള വിദ്യാർഥിയുടെ അക്കാദമിക് ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‍വെയർ സിസ്റ്റം വഴിയാണു ലഭ്യമാക്കുന്നത്.വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം,കോഴ്സ് റജിസ്ട്രേഷൻ,കോഴ്സിന്റെ പുരോഗതി,വിദ്യാർഥിയുടെ വിലയിരുത്തൽ,പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്,മൂല്യ നിർണയം,പരീക്ഷാ ഫലം,ക്രെഡിറ്റ് സമ്പാദനവും കൈമാറ്റവും,സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിൽ വരും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസ് മുടക്കി സർവകലാശാലാ ഓഫിസിലോ കോളജ് ഓഫിസിലോ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല.

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം

നിലവിൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും കോളജുകളും അക്കാദമിക്,ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം നിലയിൽ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ല.ഇതു മൂലം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വലിയ കാലതാമസം വരുന്നു.കെ റീപ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴി‍ൽ ആകും. കോഴ്സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,ടൈംടേബിൾ,ഹാജർ,പഠന സാമഗ്രികൾ,ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം വിദ്യാർഥിക്കു സ്വന്തം പോർട്ടലിൽ നിന്നു നേരിട്ട് അറിയാം. ഗ്രേഡ് കാർഡും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും പോർട്ടലിൽ നിന്നു നേരിട്ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ലഭിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഇതോടെ അവസാനം ആകും. ഇനി മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലാ ഓഫിസിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആയി പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകും. അധ്യാപകർക്ക് സ്വന്തം ജോലിയുടെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർ പോർട്ടൽ വഴി ലഭിക്കും.

ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം

വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാത്രമല്ല സർവകലാശാലാ,കോളജ് മേധാവികൾക്കും കെ റീപ് സഹായമാകും.ഭരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ്,അക്കൗണ്ടിങ്,മാനുഷിക ശേഷി കൈകാര്യം ചെയ്യുക,സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോർട്ടൽ,ഫാക്കൽറ്റി പോർട്ടൽ,അഫിലിയേഷൻ,ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ്,സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം,ഗവേഷണവും വികസനവും,വിദ്യാർഥികളുടെ കരിയർ മാനേജ്മെന്റ്,ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകും.

ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിനും സാധിക്കും.വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്രഡിറ്റേഷനായി വിവിധ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സമയ ബന്ധിതമായി നൽകാനും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും

കെ റീപ് നടപ്പാക്കുന്നതിനു മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മെംബർ സെക്രട്ടറിയായി സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ ഐടി വിദഗ്ധർ ഇതിൽ അംഗങ്ങളാണ്. കെ റീപ് സമയബന്ധിതമായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ എത്രയും വേഗം തയാറാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച പരിക്ഷാ പരിഷ്കരണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് സംസ്ഥാനത്തു കെ റീപ് നടപ്പാക്കുന്നത്.ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശ സമർപ്പിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഏകോപിപ്പിക്കാനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഓഫിസിൽ സ്പെഷൽ സെൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

