‘പണി’ കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫിസിൽ ചുറ്റിത്തിരിയരുത്; തൊട്ടാലോടും മൗസ് ‘ഓടിക്കും’ വീട്ടിലേക്ക്

ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും കംപ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ പണിയുമായി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നവരെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഒരു മൗസ് വരുന്നുണ്ട്. ടെക്ഭീമൻ സാംസങ് ആണ് ഇത്തരം ഒരു ആശയവുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്‌. ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൗസിനെ ഒന്നു തൊടാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആശാൻ ഓടിക്കളയും. കംപ്യൂട്ടർ മൗസിന് ജീവൻ വച്ചാൽ എന്താകുമെന്ന് ഒരു ചെറുവിഡിയോയിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു സാസംങ്.

സാംസങ്ങിന്റെ കൊറിയൻ പേജാണു വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മൗസിനു നേരെ വരുന്ന കൈ മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ ഓട്ടം. മൗസിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ചെറു ചക്രങ്ങളും ടെസ്‌ല കാറുകളിലടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ടെക്നോളജിയുമാണ് മൗസിന്റെ ഓട്ടത്തിനു പിന്നിൽ.

ഓടുന്ന മൗസിനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയാലോ ? ആക്ടിവേറ്റ് പ്ലാൻ ബി. പല്ലി വാല് മുറിക്കുംപോലെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൗസിന്റെ മുകൾഭാഗം അടർന്നുമാറി സെൻസർ അടങ്ങുന്ന ചെറുയൂണിറ്റ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടോടിയൊളിക്കും.

വൻകിട കമ്പനികളിൽ ജോലിക്കാർ ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞും ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനു പ്രതിവിധിയായാണ് സാംസങ് പുതിയ മൗസ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ‘ബാലൻസ് മൗസ്’ എന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പേര്. ഐടി കമ്പനികളിലും മറ്റും വർക്ക്‌ - ലൈഫ് ബാലൻസ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നു നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് വെറും കൺസെപ്റ്റ് വിഡിയോ മാത്രമാണെന്നും ഇത്തരം മൗസുകൾ വിപണിയിലെത്താൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും എന്നുമാണു വിവരം.

