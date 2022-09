‘യുക്രെയ്ൻ വിദ്യാർഥികളാണ്, കേന്ദ്രവും കൈവിട്ടു; കേസിനില്ല, രാജ്യമൊന്നു മാറ്റിത്തന്നാൽ മതി’

യുദ്ധമുഖത്തു നിന്ന് ജീവൻ കൈയിൽപ്പിടിച്ച് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. തിരികെപ്പോകാനാകാത്തതിനാൽ പഠനം മുടങ്ങി, ഇന്ത്യയിൽ തുടർന്നു പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരസിച്ചു. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കാമെന്നു കരുതിയാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലനായി നിൽക്കുന്നു. യഥാർഥത്തി‍ൽ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മൂവായിരത്തോളം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി ചോദ്യ ചിഹ്നമാകുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നു. ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് അധികൃതരാണ്.

∙ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 5 വർഷങ്ങൾ

ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാണ് മക്കളെ പഠിക്കാൻ ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തിയാൽ എന്റെ മകൾ അടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ എന്തു ചെയ്യും. തിരിച്ചെത്തിയ മണർകാട് സ്വദേശി അഞ്ജു സൂസന്റെ അമ്മ പ്രിൻസി രോക്ഷത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എന്റെ മകൾ അഞ്ജു 6–ാം വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടിയേ ക്ലാസ് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വാർത്തകൾ കാണുന്തോറും പേടി തോന്നുന്നു. പഠനം നിന്നു പോയാൽ അവളുടെ 5 വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. പ്ലസ്ടുവിന്റെ അടക്കം പല ഒർജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവിടെയാണ്. അതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ എങ്ങനെ മറ്റൊരു കോഴ്സിനു ചേരും?

അവളുടെ ആഗ്രഹത്തിനു പഠിക്കാൻ വിട്ടതാണ്. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിലും ലോൺ അടയ്ക്കണം. ഇനിയും യുദ്ധം ഉണ്ടാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ വിശ്വസിച്ചു വിടാനും കഴിയില്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്നു പറഞ്ഞ് ഏജൻസികൾ വലിയ തുക ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. 2000 ഡോളർ വരെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും പകൽക്കൊള്ളയാണ്. ആർക്കും ഒ‌ന്നുമറിയില്ല. ചോദിക്കുന്നവർ കൈമലർത്തുന്നു. ഏജൻസി പോലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഐഎംസി അംഗീകരിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സഹയങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം. ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ്. പ്രിൻസി വേദനയോടെ പറഞ്ഞു.

∙ കേസിനില്ല, പക്ഷേ രാജ്യം മാറണം

‘തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടികളിൽ പലരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിനു പോയി. എന്നാൽ ഞാനും മകളും കേസിനൊന്നും പേകണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ്. എനിക്കെന്റെ മകളുടെ ഭാവിയാണ് പ്രധാനം.’ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അഭിരാമിയുടെ പിതാവ് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. കേസ് വിജയിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. തോറ്റാൽ വീണ്ടും അപ്പീൽ പോകണം. അത്രയും കാത്തു നിൽക്കണ്ടി വരുന്നതോടെ അവളുടെ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. യുക്രെയ്നിലെ നിലവിൽ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രേഖ നൽകും. അതു വാങ്ങി മറ്റു രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം പുനരാരംഭിക്കാം. എന്നാൽ അതിന് ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. പഠനം തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ വരണം. തുടർന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പഠിക്കാനും കഴിയില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമായ, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയും മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോളജുകളിൽ‌ വേണം പഠിക്കാൻ.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിൽ പഠനം തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടുള്ളപ്പോൾ വിദേശത്തു പഠിച്ചു വന്നവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടെടുത്താൽ മറ്റു കുട്ടികളോടുള്ള അവഗണനയായി പോകും എന്നാകാം അവർ കരുതുന്നത്. വിദേശത്തു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വന്നാലും ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ പരീക്ഷ വിജയിച്ച ശേഷമേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാന‍ും കഴിയൂ. ജനുവരിയിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. അതിനകം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മോൾക്ക് നഷ്ടമാകും. അതിനാലാണ് കേസിനു പോകാത്തത്. അഭിരാമി ഇപ്പോൾ 5–ാം വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോളജ് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

∙ സർക്കാർ ഇടപെടണം

യുക്രെയ്നിൽനിന്നു തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും പഠനം തുടരാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ മങ്ങി വരുകയാണെന്നു സാന്റാ മോണിക്ക ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡെന്നി തോമസ് വട്ടക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യൻ ഗവൺമന്റ് തീർത്തും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതോടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്നിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ‘അക്കാദമിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാ’മിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ പഠനം തുടരാമെന്നും എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യുക്രെയ്ൻ തന്നെ നൽകണമെന്നുമാണ് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ അവസാന നിർദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച്, എങ്ങനെയെങ്കിലും യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പഠനം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ലീഗലി അത് നടക്കില്ലെന്നും അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ പറയുന്നത്. (യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. വിദ്യാർഥി ഓരോ വിഷയത്തിനും എത്ര മണിക്കൂർ ക്ലാസുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകും. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ ആണ് പുതിയ കോളജിൽ പഠിപ്പിക്കുക.)

നിലവൽ മൊബിലൈസേഷൻ സ്കീം മാത്രമാണ് സർക്കാർ അംഗികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഒന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യുക്രെയ്നിലെ പഠനം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തുപോയി പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങുന്നതുതന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. നിലവിൽ യുക്രെയ്ൻ ബോർഡർ കടക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സോഫ്ട് കോപ്പി കിട്ടിയാൽ പോലും വേറൊരു രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒർജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ വേണം. അത് യുക്രെയ്നിന്റെ തലസ്ഥാനത്തു പോയി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദ്യാർഥികളെ സ്വീകരിക്കൂ. ഇനി ഇതില്ലാതെ അ‍ഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാലും 6 മാസത്തിനകം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒർജിനൽ കോപ്പി കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 6 മാസത്തിനകം ഇത് തയാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എംബസി യുദ്ധസമയത്ത് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവുമില്ല. എംബസിയും സർക്കാരും ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ വിദ്യാർഥികൾക്കു തുടർ പഠനം സാധിക്കൂ.

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കോപ്പി വാങ്ങി ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 6 മാസത്തിനകം യുക്രെയ്ൻ സർക്കാർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവി വീണ്ടും പ്രതിസന്ധയിലാകും. സർക്കാരും യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഇടപെട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി നൽകാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ ‘തടസ്സങ്ങൾ പലതാണ്’

സർക്കാരിന് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം. നിലവിൽ ഇവരെ ഇന്ത്യയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ലെന്നു ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. കെ.മോഹനൻ പറയുന്നു. ‘മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നീറ്റ് പാസാകണം. തുടർന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത കോളജിൽ ചേരാം. തുടർന്ന് അവടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്റൻഷിപ്പും ചെയ്തശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചു വരേണ്ടത്. തുടർന്ന് ഇവിടത്തെ പരീക്ഷ (ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ബിരുദ പരീക്ഷ) എഴുതി വിജയിച്ച ശേഷം വേണം ഇവിടെ ജോലിചെയ്യാൻ. ഇതാണ് നിയമം. എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് യുക്രെയ്ൻ വിട്ട് മാറ്റു രാജ്യത്ത് പഠനം തുടരാനുള്ള അനുമതി ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പ്രായോഗിക തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട സഹായം സർക്കാർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണന്നു നമുക്കറിയില്ല. ആ കോളജ് തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ച ശേഷമേ സർക്കാരിന് വാഗ്ദാനം നൽകാൻ കഴിയൂ.

ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അനുസരിച്ച് അവരെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അവരേക്കാൾ ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയാലും അതിനായി പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. കോളജുകളും അധ്യാപകരും അടക്കം സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം. അത് പ്രായോഗികമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താണ് വിധിയെന്നു നോക്കാം.

ഏജന്റ്സ് കളിക്കുന്ന ഡ്രാമയിൽപെട്ട് വിദേശത്തുപോയി പഠിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. അതിൽ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. വിദേശത്തു പഠിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാം പാസാകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെക്കുറവാണ്. 10–15% മാത്രമാണ് വിജയശതമാനം. ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. 3ഉം 4ഉം 5ഉം തവണ എഴുതിയിട്ടും ജയിക്കാത്തവരാണ് അധികവും. അവരുടെ ഭാവി തന്നെ അനിശ്ചിതത്തത്തിൽ ആകുകയാണ്. ഇവർ പിന്നീട് വ്യാജ ഡോക്ടർമാരായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്’– അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അക്കാദമിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം

യുക്രെയ്നിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 29 രാജ്യങ്ങളിൽ ‘അക്കാദമിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാ’മിന്റെ ഭാഗമായി പഠനം തുടരാമെന്നു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പോളണ്ട്, ഓസ്ട്രിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഫ്രാൻസ്, ജോർജിയ, കസഖ്സ്ഥാൻ, ലിത്വാനിയ, മോൾഡോവ, സ്ലൊവാക്യ, സ്പെയിൻ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ, യുഎസ്, ഇറ്റലി, ബൽജിയം, ഈജിപ്ത്, ബെലാറൂസ്, ലാത്വിയ, കിർഗിസ്ഥാൻ, ഗ്രീസ്, റുമാനിയ, സ്വീഡൻ, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ, അസർബൈജാൻ, ബൾഗേറിയ, ജർമനി, തുർക്കി, ക്രൊയേഷ്യ, ഹംഗറി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിലാണു പഠനം തുടരാൻ അനുമതി.

എന്നാൽ ബിരുദം നൽകുന്നത് യുക്രെയ്നിലെ സർവകലാശാലകൾ തന്നെയാകും. യുക്രെയ്നിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ 29 രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാകും ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനം തുടരാൻ ആവശ്യമായ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കണം. യുക്രെയ്നിലെ പല മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലകളും ഈ മാസം 1 മുതൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ അവസരമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

യുക്രെയ്നിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നു കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനിൽ ഇത്തരം ഇളവിനു വ്യവസ്ഥയില്ല. ഇളവു നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനപരീക്ഷയിലെ കുറഞ്ഞ മാർക്കും പഠനച്ചെലവിലെ കുറവുമാണ് വിദ്യാർഥികൾ വിദേശ സർവകലാശാലകളെ ആശ്രയിക്കാൻ കാരണം. മെറിറ്റ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർഥികളെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു നിയമവ്യവഹാരങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കാം. ഈ രീതിയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതു പിൻവാതിൽ പ്രവേശനത്തിനു തുല്യമാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.

