പിഎസ്‌സി നിയമനം റദ്ദാക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വിവിധ കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് നിയമനം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

നിയമന വിതരണം

കെഎസ് ആൻഡ് എസ്എസ്ആറിലെ 14 മുതൽ 17 വരെ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും അതിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികളും അനുസരിച്ചാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽനിന്നു നിയമന ശുപാർശ നൽകുന്നത്. 50% മെറിറ്റ് (EWS സംവരണം നടപ്പാകുമ്പോൾ 40% ആകും), 50% സംവരണം എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനതത്വം. സംവരണ ഊഴങ്ങൾ ഈഴവ, എസ്‌സി, എസ്ടി, മുസ്‌ലിം, എൽസി/എഐ, ഒബിസി, വിശ്വകർമ, എസ്ഐയുസി നാടാർ, ഹിന്ദു നാടാർ, എസ്‌സിസിസി, ധീവര, ഇഡബ്ല്യുഎസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നൽകും. മെറിറ്റ് ഊഴങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും അവരുടെ റാങ്കിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ചു ലഭിക്കും.

നിയമനം കഴിഞ്ഞും പരിശോധന

നിയമനാധികാരി അറിയിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണു പിഎസ്‌സി നിയമന ശുപാർശ നൽകുക. ശുപാർശ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി 3 മാസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് നിയമന ഉത്തരവു നൽകിയിരിക്കണം. പിഎസ്‌സിയുടെ നിയമന ശുപാർശ ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പിഎസ്‌സിയിലെതന്നെ ഇൻസ്പെക്‌ഷൻ വിഭാഗം പരിശോധിക്കും. ഇങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതര തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട്.

ഉദ്യോഗാർഥിക്കു ലഭിക്കേണ്ട വകുപ്പു മാറിപ്പോവുക, അർഹതയുള്ള ഊഴത്തിൽ നിയമനം ലഭിക്കാതിരിക്കുക, ഊഴത്തിന്റെ ക്രമം തെറ്റിപ്പോകുക, റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് മാറിപ്പോവുക എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റു കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം അത് ക്രമപ്പെടുത്താൻ കെഎസ് ആൻഡ് എസ്എസ്ആറിലെ ചട്ടം 3(സി) അനുവദിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് നേരത്തേ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർഥിക്കു തെറ്റായി നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമനം റദ്ദാക്കപ്പെടാം. തുടർന്ന് ആ ഉദ്യോഗാർഥിയെ വീണ്ടും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അർഹമായി ലഭിക്കേണ്ട വകുപ്പിൽ വീണ്ടും നിയമനം നൽകുകയും ചെയ്യും.

പിഎസ്‌സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു തെറ്റു സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥി ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രമക്കേട് എപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയാലും ജോലിയിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

Content Summary : What is the PSC's appointment cancellation policy?