പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം നേടിയത് 3.85 ലക്ഷം പേർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ അധ്യയനവർഷം പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം നേടിയത് 3,85,909 പേർ. ഇതിൽ 2,98,468 പേർ മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണു പ്രവേശനം നേടിയത്. 35,554 പേർ മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിലും 21,922 പേർ സമുദായ ക്വോട്ടയിലും 29,965 പേർ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും പ്രവേശനം നേടി. പ്രവേശനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 18,811 മെറിറ്റ് സീറ്റുകളും അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 24,961 സീറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ 43,772 സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായാണു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്.

ഇത്തവണയും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയത് മലപ്പുറത്താണ് – 62,729. കോഴിക്കോട് (39,697), തൃശൂർ (34,065), തിരുവനന്തപുരം (33,363) എന്നീ ജില്ലകളാണ് അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഏറ്റവും കുറച്ച് കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയത് ഇടുക്കി (10,423), വയനാട് (10,610), പത്തനംതിട്ട (11,371) ജില്ലകളിലാണ്.

ഏറ്റവും കുറച്ച് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് വയനാട്ടിലാണ്– 500. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം ആയിരത്തിലേറെ ഒഴിവുണ്ട്. കോട്ടയത്താണു കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ (5,285) ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് 4,117 സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ 3,923 എണ്ണവും അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലാണ്.

മുഖ്യഘട്ടത്തിലെ 3 അലോട്മെന്റുകള്‍ക്കും 2 സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റുകള്‍ക്കും ശേഷം അതുവരെ അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്കുള്ള പ്രത്യേക അലോട്മെന്റും നടത്തിയാണ് ഇത്തവണ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പുതിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ അവസാന അലോട്മെന്റിൽ 880 പേരാണു പ്രവേശനം നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവർഷം പല ജില്ലകളിലും ആവശ്യത്തിനു സീറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അധിക സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ച് പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവേശന കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലകളിൽ അധിക സീറ്റുകളും താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിർ‌ദേശം നൽകി. അതോടെ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കാനായി. സെപ്റ്റംബർ 30നു പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. അത് 10 ദിവസം കൂടി നീണ്ടെങ്കിലും വലിയ പരാതിക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കാൻ വകുപ്പിനു കഴിഞ്ഞു.

