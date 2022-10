നാഷനൽ ലോ സ്കൂളിൽ ഹൈബ്രിഡ് പഠനം: അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 15 വരെ

ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷനൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓൺലൈൻ & ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 15 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. ഭാഗികമായി ക്ലാസ് മുറിയിലും ബാക്കി ഓൺലൈനിലുമായിരിക്കും പഠനം.

2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് ലോസിനു പുറമേ ഇനി പറയുന്ന ഒരു വർഷ പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുമുണ്ട്–ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്/മെഡിക്കൽ & എത്തിക്സ്/എൻവയൺമെന്റൽ/ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്/ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ്/മെഡിക്കൽ ലോ & എത്തിക്സ്, കൺസ്യൂമർ ലോ & പ്രാക്ടിസ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്/സൈബർ ലോ & സൈബർ ഫൊറൻസിക്സ്.

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സിഎ, സിഎസ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെംബർഷിപ് നേടിയവരെയും പരിഗണിക്കും. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദമായാലും മതി. ഫൈനൽ ബിരുദ ഫലം കാക്കുന്നവർക്കു താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നൽകും. തുടർന്നു ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. പ്രായപരിധിയില്ല. ഒരു വർഷ കോഴ്സാണെങ്കിലും 5 വർഷം വരെ നീട്ടാൻ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഫീസ് നിരക്കുൾപ്പെടെ പൂർണവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ. www.nls.ac.in/https://pace.nls.ac.in

