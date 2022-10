ആ പോസ്റ്റും വിഡിയോയും വ്യാജം, യുജിസി നെറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി എൻടിഎ

രാജ്യമാകെ ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വാർത്തയും വലിയ ചലനങ്ങളാണു സൃഷ്ടിക്കുക. അതു വ്യാജമാണെങ്കിൽ എത്രയോ പേരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയാണു ബാധിക്കുക. യുജിസിയുടെ നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (നെറ്റ്) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു എന്ന വാർത്തയും അതിനൊപ്പം വന്ന വിഡിയോയും ധാരാളം പരീക്ഷാർഥികളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, അതു വ്യാജമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് അതോറിറ്റി (എൻടിഎ).

ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് പരീക്ഷാർഥികൾ തയാറെടുപ്പു തുടങ്ങുകയുമാണ് പതിവ്. അവരുടെ ആകാംക്ഷയും താൽപര്യവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത്തരം വ്യാജ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത്. വ്യാജം എന്ന് ഒരു രീതിയിലും സംശയിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ, സൂക്ഷ്മമായി തയാറാക്കിയവയാണ് പല പോസ്റ്റുകളും. ഇത്തവണ വ്യാജൻ വന്നത് നെറ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.

ഈ മാസം 10ന് നടത്തിയ, 2021-22 വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചോർന്നെന്നു വീശദീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റും തൊട്ടുപിന്നാലെ യുട്യൂബ് വിഡിയോയും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമാണെന്നു തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളതായതിനാൽ പലരും ഇതു വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ യുജിസി യോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് അതോറിറ്റി (എൻടിഎ), തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്നും പരീക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യപേപ്പറും പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുതകളും അങ്ങേയറ്റം രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും കൂടി അധികൃതർ പറയുന്നു.

‘‘സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ യുജിസി മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഔദ്യോഗികമാണെന്ന് ആരും സംശയിക്കും. എന്നാൽ അവയ്ക്കു സത്യവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല’’- എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇതേ പരീക്ഷ മുൻപ് പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 12, 13, 14 തീയതികളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടത് സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ജൂണിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിലും സാങ്കേതികപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതോടെ, പ്രശ്‌നമുണ്ടായ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എൻടിഎ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ 9 ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷ ചിലയിടങ്ങളിൽ 12 മണി ആയിട്ടും തുടങ്ങിയില്ല. അതോടെ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ പലരും സെന്റർ വീട്ടു പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് വ്യാപക പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വ്യാജ വാർത്തകൾക്കും വിരാമമായി.

