ദിവസവേതനം 950 രൂപ; ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകരായി സംരക്ഷിത അധ്യാപകരെ പരിഗണിക്കാതെയിരുന്നാൽ സർക്കാരിന് അധിക ബാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ∙ നാലു ഡിവിഷൻ വരെയുള്ള ഹൈസ്കൂളുകളിൽ ഇക്കൊല്ലം ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകരെ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കാമെന്ന ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് അധിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും. സംസ്ഥാനത്താകെ സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഇരുനൂറിലേറെ സംരക്ഷിത അധ്യാപകർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവരെ ഉപയോഗിക്കാതെ പുതിയ താൽക്കാലികക്കാരെ നിയമിക്കാൻ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടത്.

ഇംഗ്ലിഷിനെ കോർ വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി ഭാഷാ വിഷയമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അതനുസരിച്ച് സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവർഷം മുതൽ തന്നെ ഇംഗ്ലിഷിനു പ്രത്യേക അധ്യാപക തസ്തികകൾ (എച്ച്എസ്എ) സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു മറ്റു കോർ വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപക തസ്തികകളുടെ വിന്യാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനു പരിഹാരമായി കോർ വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപക തസ്തിക വിന്യാസം സന്തുലിതമായി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ പഠന സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ നിയമനം ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കിയത്.

ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചാലും ശമ്പളം നൽകേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. 950 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ദിവസ വേതനം. പ്രതിമാസം ശരാശരി 22 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ 21000 രൂപയോളം ഒരു താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായി സർക്കാർ മുടക്കണം. ഡിവിഷൻ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു പുറത്തായി സംരക്ഷിതരായി കഴിയുന്ന അധ്യാപകരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ അധിക ബാധ്യത വലിയൊരളവിൽ കുറയ്ക്കാനാകും.

Content Summary : English Teacher Post- Government opt daily wages appointment rather than using Protected teachers