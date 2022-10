ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന വാദത്തോടു യോജിപ്പില്ല: ശശി തരൂർ

വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലിഷ്. ഏതു ഭാഷയും പെട്ടെന്നു വഴങ്ങുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലിഷിൽ നമുക്ക് ഒരുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാള മനോരമയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിപ്പുരയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

മലയാളത്തെ അൽപംപോലും മറക്കാതെ, ഇംഗ്ലിഷിലും നമുക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന വാദത്തോടു യോജിപ്പില്ല. മലയാളത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇംഗ്ലിഷ് സ്വായത്തമാക്കാം.

മാതൃഭാഷയ്ക്കൊപ്പം ആഗോളഭാഷയായ ഇംഗ്ലിഷിലും മികവു സ്വന്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിക്കും ഭാവിക്കും ജീവിതത്തിനുമെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യും. ഇംഗ്ലിഷ് പഠിപ്പുര ആ മികവിലേക്കുള്ള പാതയാകട്ടെ. ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

Content Summary : I do not agree that the statement English learning badly affects the Malayalam language Says Shashi Tharoor