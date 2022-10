ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർഥികൾ 170% വർധിച്ചു; പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സ് അനധികൃതം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 170% വർധനയുണ്ടായെന്ന് യുജിസി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ 2020–21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ചേർന്നത് 25,905 വിദ്യാർഥികളാണ്. ഇത് 2021–22ൽ 72,400 ആയി. ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിൽ (ഒഡിഎൽ) 41.7% വിദ്യാർഥികൾ കൂടി.

വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിൽ 2020–21ൽ ചേർന്നത് 14,38,101 വിദ്യാർഥികളാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവർഷം ഇത് 20,37,676 ആയി. അതേസമയം, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ നൽകാൻ മുൻപ് 93 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് 86 ആയി കുറഞ്ഞു.

നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 66 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 371 ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 136 ബിരുദ കോഴ്സും 235 പിജി കോഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. 4 കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങളിലായി 21 കോഴ്സുകളുണ്ട്. 30 കൽപിത സർവകലാശാലകളിലായി 166 ഓൺലൈൻ കോഴ്സുണ്ട്. 20 സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ 112 കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ ആകെയുള്ള 72,400 വിദ്യാർഥികളിൽ 2377 പേർ വിദേശികളാണ്. രാജ്യത്തെ 95 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ 1149 കോഴ്സുകളാണുള്ളത്.

അംഗീകരിക്കണമെന്ന് യുജിസി ചെയർമാൻ

ഓൺലൈൻ, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ സാധാരണ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പോലെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നു യുജിസി ചെയർമാൻ എം.ജഗദേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതികളെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഓൺലൈൻ പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സ് അനധികൃതം

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായി ചേർന്ന് എജ്യുടെക് കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ലെന്നു യുജിസിയും എഐസിടിഇയും വ്യക്തമാക്കി. പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണ ബിരുദം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗരേഖ എല്ലാ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്തുടരണമെന്ന് യുജിസിയും എഐസിടിഇയും ചേർന്നിറക്കിയ നോട്ടിസിലുണ്ട്. എജ്യുടെക് കമ്പനികൾ വിപണിമര്യാദ ലംഘിക്കുന്നതിനെതിരെ ജൂലൈയിലും യുജിസി മാർഗരേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

