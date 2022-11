ഉഴപ്പുന്ന അധ്യാപകരെ ‘പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ’ വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്കൂളിൽ; പ്രധാനാധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ

രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ ആകമാനം ഞെട്ടലുളവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആസ്സാമിലെ കാച്ചർ ജില്ലയിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വെട്ടുകത്തിയുമായി വന്ന അധ്യാപകനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത. രാധാമാധബ് ബുനിയാദി എൽപി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ധൃതിമേധ ദാസാണ് വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്കൂളിൽ എത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സസ്പെൻഷനിലായത്. അധ്യാപകൻ സ്കൂളിലെത്തുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതും. എന്നാൽ, അധ്യാപകരോ വിദ്യാർഥികളോ നാട്ടുകാരോ ഇതുവരെ പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ അധ്യാപകന് എതിരെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അറസ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സിൽച്ചർ ജില്ലയിലെ താരാപുർ മേഖലയിലാണ് 38 വയസ്സുള്ള ധൃതിമേധ ദാസ് താമസിക്കുന്നത്. ഇതേ സ്കൂളിൽ 11 വർഷമായി ദാസ് അധ്യാപകനുമാണ്. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പൊലീസിന് വിളിയെത്തിയതോടെയാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. സ്കൂളിലെത്തിയ പൊലീസ് കണ്ടത് വെട്ടുകത്തിയുമായി നടക്കുന്ന ദാസിനെയാണ്. ആയുധവുമായി എത്തിയതിന് ദാസ് പറഞ്ഞ കാരണവും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സഹ അധ്യാപകരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയില്ലായ്മയിൽ മനം മടുത്താണ് താൻ ആയുധമെടുത്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മറ്റ് അധ്യാപകർ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഉഴപ്പുകയും ചെയ്തതോടെ, മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ആയുധമെടുക്കേണ്ടിവന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

പാന്റ്സും ടീ ഷർട്ടും ധരിച്ച് സ്കൂൾ വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുന്ന അധ്യാപകനെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. സ്കൂൾ മുറിയിലേക്ക് അധ്യാപകൻ നോക്കുന്നതും ഏതാനും സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നതായി കേൾക്കാനാവുന്നില്ല. നിലവിൽ അധ്യാപകന് എതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി മാത്രമാണു സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരോ വിദ്യാർഥികളോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ദാസിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നും ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി പെട്ടെന്നൊരുദിവസം ആയുധമെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ കാരണം കാണുമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, എന്തു പ്രകോപനത്തിന്റെ പേരിലായാലും വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്കൂളിൽ വരുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും മാതൃകയായ പ്രവൃത്തി അല്ലെന്നും ശക്തിയായി മറ്റൊരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആരുടെ ഭാഗത്താണു ന്യായമെന്നു വ്യക്തമാവൂ.

ആത്മാർഥതയും അർപ്പണബോധവുമുള്ള അധ്യാപകൻ തീർച്ചയായും അതേ ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കും. അതു ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് ധാർമികരോഷത്തിനൊപ്പം പ്രകോപനത്തിനും കാരണമാകാം. ദാസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണു സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളവർ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ.

