ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഹിന്ദി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല; അധ്യാപകന്റെ വൈറൽ പാട്ടിനെ അഭിനന്ദിച്ച് വെർച്വൽ ലോകം

പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വിഷയം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ പലരുടെയും ഉത്തരം കണക്കെന്നും ഹിന്ദിയെന്നുമൊക്കെയായിരിക്കും. ഹിന്ദി വഴങ്ങാത്തതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ പരാതി പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനം ഉറയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് മുതിർന്നവർ പറയും. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിൽ അങ്കിത് യാദവ് ബോജ എന്ന വ്യക്തി പങ്കുവച്ച വിഡിയോ കണ്ടാൽ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഒരു കുട്ടിയും പറയില്ല. ആവേശത്തോടെ അവർ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

രസകരമായ പാട്ടിലൂടെ ഹിന്ദി അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പൂക്കളും ഫലങ്ങളും മരങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം നിറയുന്ന കുട്ടിപ്പാട്ടിലൂടെയാണ് രസകരമായി അധ്യാപകൻ ഹിന്ദി അക്ഷരമാല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അധ്യാപകന്റെ പാട്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൂട്ടം അക്ഷരമാല ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതള നാരങ്ങ കഴിക്കാമെന്നും, ഫലവൃക്ഷമായ മാവ് നടണമെന്നും പുളിമരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തിന് പുളിരസമാണെന്നും കരിമ്പിന് നല്ല മധുരമാണെന്നും മൂങ്ങരാത്രിയിൽ വരാറുണ്ടെന്നും മഹർഷികൾ തപസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുമൊക്കെ അർഥം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടിപ്പാട്ടാണ് അധ്യാപകൻ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അധ്യാപകന്റെ കുട്ടിപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ

അ സേ അനാർ റോസ് തൂം ഖാവോ

ആ സേ ആമ് കാ പേട് ലഗാവോ

ഇ സേ ഇമലി ഹോതി ഖട്ടി

ഈ സേ ഈഖ് കി ചീനി മീഠീ

ഉ സേ ഉല്ലൂ രാത് മേം ആയേ

ഊ സേ ഊൻ ബദൻ ദർമായേ

ഋ സേ ഋഷിജൻ തപ് കർതേ ഹേ

പഠനം വിരസമാകാതെ പാട്ടുകൊണ്ട് രസകരമാക്കിയ അധ്യാപകന്റെ പഠനശൈലിയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് വിഡിയോ കണ്ടവർ. നാലുലക്ഷത്തിലധികം പ്രാവശ്യമാണ് ആളുകൾ വിഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവായ അധ്യാപകനെ ലഭിച്ച കുട്ടികൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ രസിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനായി പുതിയ അധ്യാപന ശൈലി തേടുന്ന അധ്യാപകരുടെ ശ്രമങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണെന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും അഭിപ്രായം.

Content Summary : Viral Video Teacher sings special song while teaching Hindi alphabets to his students